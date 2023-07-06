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***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.07.2023 18:39
***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HASAN RIFAT TOPKAR Genel Müdür Üst Düzey Yönetici İç Kontrol, Risk Yönetimi, Hukuk&Mevzuat İzleme Grup Müdürü
CANAN ÖZER Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Finansal Kontrol Grup Müdürü
GÜRKAN MEHMET SEL Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Teknoloji ve Bilgi Sistemleri Direktörü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166591


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BFREN 5.003,30 135.792.442 % 10,00  
GRNYO 7,81 92.667.332 % 10,00  
RAYSG 33,88 74.320.386 % 10,00  
RODRG 48,40 36.013.531 % 10,00  
POLTK 2.882,00 66.902.048 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 26,0746 26,1088 % 0,16  
Euro 28,3578 28,4729 % 0,69  
Sterlin 33,1105 33,2765 % 0,25  
Frank 28,9932 29,1678 % 0,33  
Riyal 6,9334 6,9682 % 0,04  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.910 1.911 -4,70  
Altın Gr. 1.602 1.602 -3,81  
Cumhuriyet 10.758 10.921 -14,00  
Tam 10.389 10.652 58,00  
Yarım 5.203 5.351 30,00  
Çeyrek 2.609 2.675 14,00  
Gümüş.Ons 22,68 22,70 -0,43  
Gümüş Gr. 19,01 19,04 -0,36  
B. Petrol 76,16 76,16 -0,49  
Seans Raporu 18:05
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