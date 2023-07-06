***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.07.2023 18:39
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HASAN RIFAT TOPKAR Genel Müdür Üst Düzey Yönetici İç Kontrol, Risk Yönetimi, Hukuk&Mevzuat İzleme Grup Müdürü
CANAN ÖZER Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Finansal Kontrol Grup Müdürü
GÜRKAN MEHMET SEL Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Teknoloji ve Bilgi Sistemleri Direktörü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166591
BIST
'
18:056.141
En Düşük
|Değişim
|: 0,56%
|| 34,38
|Açılış
|: 6.135
|
|Önceki Kapanış
|: 6.107
|
6.124
En Yüksek
6.208
18:0526,1088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0418
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,3537
En Düşük
25,7997
18:0528,4729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1956
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4500
|
28,6615
En Düşük
28,0530
18:051.602,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,46
|Açılış
|: 1.602,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.605,72
|
1.623,81
En Düşük
1.588,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|5.003,30
|135.792.442
|% 10,00
|
|GRNYO
|7,81
|92.667.332
|% 10,00
|
|RAYSG
|33,88
|74.320.386
|% 10,00
|
|RODRG
|48,40
|36.013.531
|% 10,00
|
|POLTK
|2.882,00
|66.902.048
|% 10,00
|
|AVHOL
|118,30
|59.745.616
|% -9,97
|
|IHAAS
|33,30
|130.207.169
|% -9,07
|
|MERIT
|50,00
|62.557.800
|% -6,72
|
|BRMEN
|2,17
|1.045.384
|% -5,24
|
|ARASE
|51,20
|208.589.750
|% -4,30
|
|THYAO
|216,60
|11.000.700.721
|% 0,05
|
|TUPRS
|88,05
|4.793.607.403
|% 4,02
|
|ASTOR
|77,85
|4.694.031.132
|% 9,96
|
|SISE
|46,70
|4.339.101.886
|% 1,13
|
|EKGYO
|7,94
|3.815.258.728
|% 1,40
|
|EKGYO
|7,94
|3.815.258.728
|% 1,40
|
|YKBNK
|13,02
|3.754.112.853
|% -1,81
|
|ISCTR
|13,92
|2.770.561.044
|% -2,32
|
|ODAS
|8,42
|1.490.178.113
|% 6,99
|
|AKBNK
|20,46
|3.332.091.613
|% -1,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0746
|26,1088
|% 0,16
|
|Euro
|28,3578
|28,4729
|% 0,69
|
|Sterlin
|33,1105
|33,2765
|% 0,25
|
|Frank
|28,9932
|29,1678
|% 0,33
|
|Riyal
|6,9334
|6,9682
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.911
|-4,70
|
|Altın Gr.
|1.602
|1.602
|-3,81
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.921
|-14,00
|
|Tam
|10.389
|10.652
|58,00
|
|Yarım
|5.203
|5.351
|30,00
|
|Çeyrek
|2.609
|2.675
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|22,68
|22,70
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|19,01
|19,04
|-0,36
|
|B. Petrol
|76,16
|76,16
|-0,49
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ALMAD
Yüzde 9.85 oranında artışla 5.69 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 019, 382 adet işlem
-
17:58KAPLM
Yüzde 9.95 oranında artışla 100.00 lira fiyatla işlem gören hissede 387, 700 adet işlem
-
17:57GRNYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.81 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 255, 594 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 6, 167 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 98 üstünde . İşlem hacmi 100, 336.00 milyon TL de
-
17:55PRKAB
Yüzde 6.88 oranında artışla 30.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 760, 090 adet işlem