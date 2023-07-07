***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.07.2023 18:33
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Finansman Bonosu 14.06.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 11.07.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 31.03.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 18.04.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 18.04.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 09.05.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167512
BIST
'
18:056.187
En Düşük
|Değişim
|: 0,75%
|| 45,95
|Açılış
|: 6.140
|
|Önceki Kapanış
|: 6.141
|
6.117
En Yüksek
6.223
18:0526,0891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0163
|Açılış
|: 26,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2082
En Düşük
26,0011
18:0528,6318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,2079
|Açılış
|: 28,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,7006
En Düşük
28,1922
18:051.614,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 12,25
|Açılış
|: 1.614,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.602,62
|
1.621,37
En Düşük
1.599,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SKTAS
|3,76
|32.187.760
|% 34,29
|
|MMCAS
|5,39
|499.535
|% 10,00
|
|KSTUR
|349,80
|759.589
|% 10,00
|
|LIDER
|94,60
|140.866.710
|% 10,00
|
|DOBUR
|46,86
|21.991.014
|% 10,00
|
|MACKO
|87,30
|352.671.817
|% -10,00
|
|IHAAS
|29,98
|213.431.796
|% -9,97
|
|DGGYO
|33,46
|85.849.063
|% -5,16
|
|SODSN
|33,70
|478.465
|% -5,12
|
|PETUN
|59,60
|44.467.517
|% -4,87
|
|ASTOR
|81,65
|8.713.898.811
|% 4,88
|
|THYAO
|215,20
|6.946.785.030
|% -0,65
|
|EKGYO
|8,45
|5.705.541.700
|% 6,42
|
|EREGL
|39,00
|4.552.766.938
|% 1,56
|
|TUPRS
|90,80
|3.683.689.578
|% 3,12
|
|EKGYO
|8,45
|5.705.541.700
|% 6,42
|
|ZOREN
|3,60
|637.730.287
|% 0,84
|
|YKBNK
|12,96
|2.012.886.427
|% -0,46
|
|DOHOL
|10,92
|1.601.293.777
|% 5,20
|
|KRDMD
|24,32
|2.933.492.044
|% 5,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0631
|26,0811
|% 0,03
|
|Euro
|28,6177
|28,6286
|% 0,72
|
|Sterlin
|33,3735
|33,5409
|% 0,74
|
|Frank
|29,2213
|29,3973
|% 0,71
|
|Riyal
|6,9264
|6,9611
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|15,83
|
|Altın Gr.
|1.615
|1.615
|12,80
|
|Cumhuriyet
|10.772
|10.935
|14,00
|
|Tam
|10.406
|10.659
|-7,00
|
|Yarım
|5.211
|5.354
|-3,00
|
|Çeyrek
|2.614
|2.677
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,08
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|19,33
|19,35
|0,29
|
|B. Petrol
|77,86
|77,86
|1,36
|