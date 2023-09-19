***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.09.2023 18:42
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Portföy Yönetimi 50.000.000,00 50.000.000,00 TRY 100 İştirak
OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Ortaklık Portföyünün Yönetimi 20.000.000,00 9.466.152,75 TRY 47,33 İştirak
OYAK GRUP SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş Sigorta ve Reasürans Brokerliği Faaliyetleri 1.500.000,00 1.500.000,00 TRY 100 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196264
BIST
'
18:057.784
En Düşük
|Değişim
|: 1,35%
|| 103,65
|Açılış
|: 7.697
|
|Önceki Kapanış
|: 7.680
|
7.645
En Yüksek
7.804
18:0527,0371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0282
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0050
|
27,1347
En Düşük
26,8557
18:0528,9144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0084
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
29,2086
En Düşük
28,4597
18:051.679,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,44
|Açılış
|: 1.679,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.679,51
|
1.687,19
En Düşük
1.669,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CLEBI
|891,00
|53.021.836
|% 10,00
|
|CVKMD
|444,40
|726.219.647
|% 10,00
|
|BURVA
|63,80
|47.117.127
|% 10,00
|
|TARKM
|190,30
|15.076.137
|% 10,00
|
|KNFRT
|21,34
|161.798.591
|% 10,00
|
|INGRM
|486,50
|162.109.136
|% -9,99
|
|SRVGY
|300,50
|152.420.300
|% -9,98
|
|ANGEN
|19,32
|639.716.285
|% -8,17
|
|BRSAN
|720,50
|2.416.204.407
|% -7,63
|
|ALCAR
|942,40
|481.488.584
|% -5,59
|
|THYAO
|218,60
|8.850.216.170
|% 0,23
|
|SAHOL
|55,95
|8.326.713.008
|% 0,27
|
|TUPRS
|144,90
|6.383.594.224
|% 4,62
|
|ASTOR
|136,40
|4.541.317.059
|% 4,12
|
|SISE
|52,05
|3.941.499.438
|% 0,19
|
|EKGYO
|7,89
|2.237.013.771
|% -2,71
|
|ZOREN
|4,67
|891.367.795
|% 1,74
|
|YKBNK
|16,11
|3.000.887.529
|% 1,07
|
|SKBNK
|5,58
|1.030.682.154
|% -3,12
|
|ISCTR
|22,02
|3.500.935.434
|% 0,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0308
|27,0371
|% 0,10
|
|Euro
|28,9027
|28,9144
|% 0,03
|
|Sterlin
|33,4022
|33,5697
|% 0,14
|
|Frank
|29,9911
|30,1718
|% -0,01
|
|Riyal
|7,1842
|7,2202
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-2,58
|
|Altın Gr.
|1.679
|1.680
|0,10
|
|Cumhuriyet
|11.330
|11.501
|32,00
|
|Tam
|11.077
|11.164
|-50,00
|
|Yarım
|5.556
|5.605
|-25,00
|
|Çeyrek
|2.769
|2.803
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,21
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|20,15
|20,18
|-0,03
|
|B. Petrol
|94,81
|94,81
|0,38
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 62 artarak (% 0.74 ) 6, 755
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CVKMD, ETYAT, ARZUM, VKFYO, ELITE, TETMT, OYAYO, ESCOM, MIATK, CEOEM
-
17:59
NIBAS, ONCSM, UNLU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
GLRYH, INGRM, SRVGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 233 hisse senedinden 174 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 44 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 15 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem