***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Portföy Yönetimi 50.000.000,00 50.000.000,00 TRY 100 İştirakOYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Ortaklık Portföyünün Yönetimi 20.000.000,00 9.466.152,75 TRY 47,33 İştirakOYAK GRUP SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş Sigorta ve Reasürans Brokerliği Faaliyetleri 1.500.000,00 1.500.000,00 TRY 100 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196264BIST