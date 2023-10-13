***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.10.2023 19:19
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Finansman Bonosu 02.10.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 17.10.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 10.08.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 12.09.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206276
BIST
'
18:058.113
En Düşük
|Değişim
|: -1,77%
|| -145,97
|Açılış
|: 8.242
|
|Önceki Kapanış
|: 8.259
|
8.072
En Yüksek
8.242
18:0527,8088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0831
|Açılış
|: 27,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,9340
En Düşük
27,6781
18:0529,2724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0017
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,5774
En Düşük
29,1779
18:051.721,09
En Yüksek
|Değişim
|: 3,28%
|| 54,72
|Açılış
|: 1.721,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,37
|
1.721,98
En Düşük
1.663,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSTL
|53,90
|52.280.818
|% 10,00
|
|ERBOS
|237,60
|692.560.510
|% 10,00
|
|AYCES
|465,30
|29.279.943
|% 10,00
|
|POLTK
|10.997,00
|143.255.636
|% 10,00
|
|MAALT
|901,30
|45.410.450
|% 10,00
|
|EMNIS
|76,55
|2.715.774
|% -9,99
|
|ACSEL
|116,50
|341.401.521
|% -9,97
|
|SNKRN
|31,60
|6.893.063
|% -9,97
|
|BAKAB
|76,35
|75.462.922
|% -9,96
|
|IHAAS
|16,29
|349.645.285
|% -9,95
|
|THYAO
|222,20
|6.310.901.704
|% -1,29
|
|PETKM
|24,00
|5.540.391.668
|% 2,56
|
|BRSAN
|993,40
|5.437.951.860
|% 0,52
|
|TUPRS
|146,50
|4.636.131.206
|% -0,48
|
|ASELS
|42,60
|4.045.837.479
|% -1,16
|
|EKGYO
|7,64
|2.467.981.810
|% -3,66
|
|ZOREN
|6,24
|1.868.188.816
|% -1,42
|
|PETKM
|24,00
|5.540.391.668
|% 2,56
|
|YKBNK
|18,70
|3.958.447.872
|% -3,41
|
|ODAS
|13,40
|2.695.826.717
|% -0,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,8117
|27,8166
|% 0,33
|
|Euro
|29,2452
|29,2686
|% -0,01
|
|Sterlin
|33,6596
|33,8284
|% 0,00
|
|Frank
|30,7150
|30,9000
|% 1,03
|
|Riyal
|7,3905
|7,4276
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.926
|56,64
|
|Altın Gr.
|1.720
|1.720
|53,95
|
|Cumhuriyet
|11.775
|11.953
|167,00
|
|Tam
|11.587
|11.686
|259,00
|
|Yarım
|5.811
|5.865
|130,00
|
|Çeyrek
|2.897
|2.933
|65,00
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,73
|0,90
|
|Gümüş Gr.
|20,27
|20,30
|0,82
|
|B. Petrol
|89,83
|89,83
|3,83
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ECZYT
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 272.50 lira fiyatla işlem gören hissede 890, 061 adet işlem
-
17:58DMRGD
Yüzde -8.05 oranında düşüşle 17.48 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 990, 987 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -97, 57 kaybederek (% -1.13 ) 8, 540
-
17:57XU100
Endeks 8, 159 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 22 altında . İşlem hacmi 96, 691.00 milyon TL de
-
17:57BVSAN
Yüzde -6.53 oranında düşüşle 116.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 182, 745 adet işlem