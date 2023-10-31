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***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

31.10.2023 18:34
***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Finansman Bonosu 02.10.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 17.10.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 10.08.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 12.09.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 18.09.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Portföy Yönetimi 50.000.000,00 50.000.000,00 TRY 100 İştirak
OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Ortaklık Portföyünün Yönetimi 20.000.000,00 9.466.152,75 TRY 47,37 İştirak
OYAK GRUP SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş Sigorta ve Reasürans Brokerliği Faaliyetleri 1.500.000,00 1.500.000,00 TRY 100 İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212637


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TABGD 190,30 5.327.659.026 % 10,00  
VBTYZ 113,30 143.495.874 % 10,00  
ISKUR 8.119.000,00 8.119.000 % 10,00  
UFUK 88,05 12.271.241 % 9,99  
RODRG 57,25 17.061.948 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 28,2906 28,3427 % 0,37  
Euro 29,9766 30,0008 % -0,04  
Sterlin 34,2883 34,4603 % 0,01  
Frank 31,0034 31,1902 % -0,64  
Riyal 7,5209 7,5586 % 0,14  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.986 1.986 -10,05  
Altın Gr. 1.807 1.807 -6,91  
Cumhuriyet 12.269 12.455 69,00  
Tam 11.914 11.997 -69,00  
Yarım 5.975 6.023 -35,00  
Çeyrek 2.978 3.012 -17,00  
Gümüş.Ons 22,85 22,87 -0,47  
Gümüş Gr. 20,79 20,83 -0,37  
B. Petrol 85,17 85,17 -1,18  
Seans Raporu 18:05
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