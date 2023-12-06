***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.12.2023 20:33
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Finansman Bonosu 02.10.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 17.10.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 08.12.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 12.09.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 18.09.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223191
BIST
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18:057.855
En Düşük
|Değişim
|: -2,51%
|| -202,36
|Açılış
|: 8.067
|
|Önceki Kapanış
|: 8.057
|
7.855
En Yüksek
8.112
18:0528,9187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0368
|Açılış
|: 28,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9475
En Düşük
28,8087
18:0531,1735
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0410
|Açılış
|: 31,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3200
|
31,2780
En Düşük
31,1381
18:051.887,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 12,49
|Açılış
|: 1.887,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.874,80
|
1.894,29
En Düşük
1.870,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|1.958,00
|95.728.696
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.002,00
|552.109.036
|% 10,00
|
|ISATR
|974.357,50
|974.358
|% 10,00
|
|OZSUB
|33,26
|128.972.004
|% 9,99
|
|ALCAR
|1.387,00
|505.154.713
|% 9,99
|
|BTCIM
|160,20
|527.247.986
|% -10,00
|
|SAFKR
|30,78
|79.239.487
|% -10,00
|
|ORMA
|146,00
|6.697.154
|% -9,99
|
|KENT
|585,50
|6.127.092
|% -9,99
|
|GEDIK
|15,60
|91.511.409
|% -9,98
|
|THYAO
|251,25
|7.395.226.629
|% -2,99
|
|ISCTR
|22,66
|6.235.221.105
|% 1,16
|
|YKBNK
|20,42
|4.785.171.725
|% 0,69
|
|AKBNK
|36,50
|4.742.143.706
|% -0,16
|
|BINHO
|313,00
|3.873.544.948
|% -9,86
|
|EKGYO
|7,38
|2.511.834.805
|% 0,00
|
|ISCTR
|22,66
|6.235.221.105
|% 1,16
|
|YKBNK
|20,42
|4.785.171.725
|% 0,69
|
|ODAS
|10,11
|1.945.236.585
|% -7,25
|
|IHLAS
|1,17
|195.813.095
|% -4,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9116
|28,9187
|% 0,13
|
|Euro
|31,1488
|31,1735
|% -0,13
|
|Sterlin
|36,2509
|36,4327
|% -0,02
|
|Frank
|32,9519
|33,1504
|% 0,27
|
|Riyal
|7,6862
|7,7247
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,97
|24,00
|% 0,66
|
|Platin
|893,20
|896,12
|% 0,66
|
|Paladyum
|947,92
|953,43
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|74,65
|74,65
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.030,36
|2.030,68
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59CWENE
Yüzde -5.92 oranında düşüşle 293.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 751, 572 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KONTR, SASA, ODAS
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, BIMAS, YKBNK
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -149, 88 kaybederek (% -2.11 ) 6, 948
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZSUB, ICUGS, DERIM, EKOS, SELGD, UMPAS, GLCVY, CMBTN, SAMAT