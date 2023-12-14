***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.12.2023 18:49
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Finansman Bonosu 02.10.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 17.10.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 08.12.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 18.12.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 18.09.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225942
BIST
'
18:057.813
En Düşük
|Değişim
|: 3,77%
|| 284,09
|Açılış
|: 7.623
|
|Önceki Kapanış
|: 7.529
|
7.582
En Yüksek
7.832
18:0528,9618
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0145
|Açılış
|: 28,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0900
|
29,0530
En Düşük
28,9090
18:0531,9329
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,3828
|Açılış
|: 31,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,9645
En Düşük
31,4821
18:051.895,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 11,55
|Açılış
|: 1.895,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,92
|
1.908,01
En Düşük
1.881,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONKA
|48,40
|213.027.681
|% 10,00
|
|MERCN
|13,42
|59.798.130
|% 10,00
|
|VAKKO
|78,65
|107.121.161
|% 10,00
|
|UMPAS
|8,25
|1.383.590
|% 10,00
|
|EMKEL
|18,16
|93.538.885
|% 9,99
|
|EDIP
|18,54
|481.774.791
|% -10,00
|
|CATES
|67,75
|2.389.670.545
|% -9,97
|
|SAMAT
|55,10
|24.053.409
|% -9,97
|
|SKYMD
|11,15
|1.219.119.732
|% -9,94
|
|BEGYO
|3,95
|128.260.482
|% -9,82
|
|THYAO
|252,25
|9.236.097.228
|% 4,54
|
|AKBNK
|38,34
|5.719.219.703
|% 4,24
|
|ISCTR
|24,02
|5.626.559.093
|% 7,62
|
|YKBNK
|21,50
|5.043.192.525
|% 5,91
|
|SASA
|43,10
|4.039.936.789
|% 0,19
|
|ISCTR
|24,02
|5.626.559.093
|% 7,62
|
|YKBNK
|21,50
|5.043.192.525
|% 5,91
|
|EKGYO
|7,26
|1.439.542.346
|% 4,31
|
|AKBNK
|38,34
|5.719.219.703
|% 4,24
|
|MOBTL
|5,36
|737.473.780
|% 9,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9504
|28,9588
|% -0,06
|
|Euro
|31,8899
|31,9143
|% 1,15
|
|Sterlin
|36,9359
|37,1211
|% 1,26
|
|Frank
|33,3961
|33,5973
|% 0,86
|
|Riyal
|7,6987
|7,7373
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,16
|24,18
|% 0,66
|
|Platin
|964,56
|967,46
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.112,02
|1.118,55
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,28
|77,28
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,04
|2.036,26
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 316, 4 artarak (% 3.89 ) 8, 452
-
17:59XU100
Endeks 7, 781 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 34 üstünde . İşlem hacmi 78, 655.00 milyon TL de
-
17:59GRTRK
Yüzde 9.96 oranında artışla 47.26 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 995, 039 adet işlem
-
17:58IZINV
Yüzde 6.56 oranında artışla 36.72 lira fiyatla işlem gören hissede 110, 230 adet işlem
-
17:52EYGYO
Yüzde 6.77 oranında artışla 28.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 457, 344 adet işlem