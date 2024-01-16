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***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.01.2024 18:37
***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Finansman Bonosu 17.10.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 08.12.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 18.12.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 09.01.2024 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 18.01.2024 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Borçlanma Aracı 10000000000 TRY Yurtiçi 07.12.2023 07.12.2024 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240940


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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Önceki Kapanış :  8.044  
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SAMAT 56,10 292.593.222 % 10,00  
CATES 63,25 1.365.145.953 % 10,00  
KBORU 77,55 840.126.176 % 10,00  
SAFKR 39,62 44.019.773 % 9,99  
KAPLM 99,10 26.125.915 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 30,1005 30,1073 % 0,15  
Euro 32,7407 32,7550 % -0,65  
Sterlin 37,9447 38,1349 % -0,52  
Frank 34,8120 35,0217 % -0,46  
Riyal 8,0038 8,0440 % 0,16  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,89 22,92 % 0,66  
Platin 899,71 901,37 % 0,66  
Paladyum 938,90 945,34 % 0,66  
Brent Pet. 78,46 78,46 % 0,66  
Altın Ons 2.028,40 2.028,75 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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