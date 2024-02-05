***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.02.2024 18:42
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Finansman Bonosu 08.12.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 18.12.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 09.01.2024 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 18.01.2024 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 07.02.2024 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246966
BIST
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18:068.777
En Düşük
|Değişim
|: 1,28%
|| 111,02
|Açılış
|: 8.717
|
|Önceki Kapanış
|: 8.666
|
8.695
En Yüksek
8.784
18:0630,5615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0708
|Açılış
|: 30,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6100
|
30,6898
En Düşük
30,3930
18:0632,8550
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0947
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
|
33,0985
En Düşük
32,7755
18:061.989,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -6,26
|Açılış
|: 1.989,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.996,20
|
2.011,97
En Düşük
1.977,06
BIST En Aktif Hisseler18:06
|ONCSM
|237,60
|328.054.000
|% 10,00
|
|SURGY
|56,65
|1.013.633.445
|% 10,00
|
|MEGMT
|55,00
|1.085.841.267
|% 10,00
|
|MIATK
|49,72
|2.015.786.949
|% 10,00
|
|DOFER
|50,05
|236.773.313
|% 10,00
|
|VRGYO
|32,40
|735.146.767
|% -9,80
|
|DIRIT
|17,44
|18.865.720
|% -9,64
|
|SEGYO
|7,00
|305.676.660
|% -9,09
|
|DZGYO
|5,38
|234.314.058
|% -8,03
|
|MTRKS
|57,35
|75.456.346
|% -6,75
|
|THYAO
|289,25
|14.020.792.443
|% 2,75
|
|SASA
|39,10
|5.393.185.673
|% 3,88
|
|YKBNK
|22,68
|4.710.801.963
|% 1,80
|
|AKBNK
|40,22
|4.266.859.449
|% 2,45
|
|EREGL
|43,52
|3.848.360.294
|% 0,14
|
|EKGYO
|10,17
|2.891.943.222
|% 2,42
|
|TSPOR
|1,64
|396.014.490
|% 4,46
|
|YKBNK
|22,68
|4.710.801.963
|% 1,80
|
|AKFGY
|2,19
|361.295.306
|% 1,39
|
|ISCTR
|25,86
|3.634.357.955
|% 1,17
|
|18:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5578
|30,5669
|% 0,25
|
|Euro
|32,8472
|32,8594
|% -0,27
|
|Sterlin
|38,1971
|38,3887
|% -0,57
|
|Frank
|34,9715
|35,1822
|% -0,22
|
|Riyal
|8,1238
|8,1645
|% 0,19
|
|18:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,32
|22,36
|% 0,66
|
|Platin
|898,70
|899,87
|% 0,66
|
|Paladyum
|956,05
|958,91
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,91
|77,91
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.025,35
|2.025,69
|% 0,66
|