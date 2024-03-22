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***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.03.2024 19:11
***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ATAER HOLDİNG A.Ş. MEHMET EMRE TİMURKAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 22.03.2024 İcrada Görevli OYAK - Danışman Evet Bağımsız Üye Değil
OYTAŞ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MUSTAFA SERDAR BAŞOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 22.03.2024 İcrada Görevli OYAK Maden Metalurji Grubu - Finansal Yönetim ve Mali İşler Grup Başkan Yrd. Evet Bağımsız Üye Değil
OMSAN LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ MEHMET SERTAÇ ÇANKAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 02.06.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Finansal Raporlama ve Muhasebe Politikaları Direktörü, OYAK Genel Müdürlüğü Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirildi Riskin Erken Saptanması Komitesi
BEKİR YENER YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 10.03.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi BYY Finans, Kurucu Ortak, Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Riskin Erken Saptanması Komitesi,Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi
EMRE GÖLTEPE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 31.03.2023 İcrada Görevli Değil Neo Portföy Yönetim A.Ş. Kurucu Ortak, Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Riskin Erken Saptanması Komitesi,Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261659


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