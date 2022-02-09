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***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

09.02.2022 21:42
***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/02/2022
Karar Sayısı
2022/03
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                 SERMAYE PİYASASI KURULUNUN (II-14.1) SAYILI  SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİ SORUMLULUK BEYANI
 
Konsolide Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporu'nun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu'nun
Karar Tarihi: 09/02/2022
Karar Sayısı: 2022/03
 
Şirketimizce hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK")  II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği "Tebliğ" hükümleri uyarınca, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tabloların ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Tebliğ'e uyumlu olarak hazırlanan faaliyet raporunun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda
 
-        Tarafımızca incelendiğini,
-        Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, 
-        Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, TTK ve SPK Tebliği'ne uyumlu olarak hazırlanan faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,
 
bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
 
                                                                                                                                                                                 
Saygılarımızla,
 
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER  A.Ş.
 
 
 
 
 
          Bekir Yener YILDIRIM
Denetimden Sorumlu
Komite Başkanı
 
                     
 
 
 
 
 
 
Erkan ÜNAL
Genel Müdür
        Kadri ÖZGÜNEŞ
Denetimden Sorumlu
Komite Üyesi

     
     
     

 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000769


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Yarım 2.552 2.618 -2,71  
Çeyrek 1.280 1.309 -1,35  
Gümüş.Ons 23,25 23,30 -0,02  
Gümüş Gr. 10,13 10,14 -0,00  
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