***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
16.08.2021 21:18
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Şirketimizin 16.08.2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında,
Denetim Komitesi'nde Bekir Yener YILDIRIM'ın Başkan, Kadri ÖZGÜNEŞ'in üye olarak görevlendirilmelerine,
Kurumsal Yönetim Komitesi'nde Kadri ÖZGÜNEŞ'İN Başkan, Bekir Yener YILDIRIM ve Derya AYKUT'un üye olarak görevlendirilmelerine,
Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde Bekir Yener YILDIRIM'ın Başkan, Kadri ÖZGÜNEŞ ve OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin (adına hareket eden kişi: İlker Metin ORAK) üye olarak görevlendirilmelerine
oy birliği ile karar verilmiştir.
18:051.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 7,61
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.462
En Düşük
1.451
18:058,4592
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0579
|Açılış
|: 8,4730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5200
|
8,5318
En Düşük
8,4302
18:059,9690
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0834
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0400
|
10,0779
En Düşük
9,9546
18:05486,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,47
|Açılış
|: 486,06
|
|Önceki Kapanış
|: 487,53
|
488,40
En Düşük
481,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKING
|8,36
|2.007.637
|% 10,00
|
|EUHOL
|3,52
|28.510.868
|% 10,00
|
|KSTUR
|226,60
|512.113
|% 10,00
|
|IZFAS
|6,82
|4.567.442
|% 10,00
|
|KZBGY
|18,50
|314.763.392
|% 9,99
|
|IDEAS
|45,90
|13.145.957
|% -10,00
|
|KGYO
|6,98
|41.951.643
|% -9,94
|
|DAGI
|3,83
|91.278.655
|% -9,88
|
|PRZMA
|4,57
|9.526.655
|% -7,49
|
|UZERB
|33,80
|298.675
|% -7,30
|
|GARAN
|9,40
|1.550.749.139
|% 1,40
|
|THYAO
|12,61
|886.879.674
|% 1,53
|
|GENIL
|15,87
|885.313.845
|% 7,74
|
|AKBNK
|5,64
|741.120.089
|% 2,92
|
|YKBNK
|2,54
|582.197.878
|% 2,01
|
|YKBNK
|2,54
|582.197.878
|% 2,01
|
|GARAN
|9,40
|1.550.749.139
|% 1,40
|
|ODAS
|1,38
|212.865.937
|% 2,22
|
|AKBNK
|5,64
|741.120.089
|% 2,92
|
|TRGYO
|3,91
|374.372.006
|% 7,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4568
|8,4592
|% -0,68
|
|Euro
|9,9641
|9,9690
|% -0,83
|
|Sterlin
|11,6733
|11,7318
|% -0,87
|
|Frank
|9,2345
|9,2901
|% -0,32
|
|Riyal
|2,2483
|2,2596
|% -0,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|7,14
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-2,09
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.275
|-10,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|-13,03
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|-6,30
|
|Çeyrek
|778
|795
|-3,15
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,02
|
|B. Petrol
|69,67
|69,67
|-0,92
|
Seans Raporu
18:05
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17:59METUR
Yüzde 8.27 oranında artışla 4.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 494, 851 adet işlem
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17:58XU030
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17:58
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17:58XU100
Endeks 1, 455 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 12, 767.00 milyon TL de
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17:57TRGYO
Yüzde 7.99 oranında artışla 3.92 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 708, 869 adet işlem