***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu tarafından bugün gerçekleştirilen toplantıdaKurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapan Sn. Derya Aykut'un yerine Sn. Aşkın Aslan'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine arz olunur.Saygılarımızla,OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091309BIST