***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
29.12.2022 19:53
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından bugün gerçekleştirilen toplantıda
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapan Sn. Derya Aykut'un yerine Sn. Aşkın Aslan'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
Saygılarımızla,
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091309
BIST
18:055.477
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 131,31
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.477
En Düşük
5.332
18:0518,7073
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0031
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7414
En Düşük
18,6762
18:0520,0054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1488
|Açılış
|: 20,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
20,0054
En Düşük
19,8499
18:051.092,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 6,38
|Açılış
|: 1.092,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.094,45
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ICBCT
|11,22
|95.692.744
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,20
|96.042.666
|% 10,00
|
|TERA
|17,71
|1.105.423
|% 10,00
|
|ORMA
|74,80
|1.680.382
|% 10,00
|
|BRKVY
|39,38
|494.614.616
|% 10,00
|
|ULUFA
|11,52
|124.306.281
|% -10,00
|
|UMPAS
|6,73
|1.158.092
|% -9,91
|
|PLTUR
|15,68
|1.349.529.204
|% -9,68
|
|KOZAL
|550,00
|7.225.700.108
|% -7,83
|
|OZSUB
|18,30
|35.169.959
|% -4,69
|
|KOZAL
|550,00
|7.225.700.108
|% -7,83
|
|THYAO
|142,30
|6.441.918.661
|% 1,57
|
|ENKAI
|34,14
|5.031.358.057
|% 7,09
|
|SISE
|43,04
|4.183.973.337
|% 3,26
|
|ASELS
|58,80
|3.742.106.697
|% 0,68
|
|EKGYO
|8,62
|3.561.572.295
|% 5,64
|
|YKBNK
|12,00
|2.896.022.413
|% 3,54
|
|KRDMD
|18,09
|3.521.499.228
|% 3,08
|
|PETKM
|19,86
|3.687.077.767
|% 4,31
|
|ISCTR
|12,92
|2.246.016.322
|% 2,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7019
|18,7078
|% -0,01
|
|Euro
|19,9701
|20,0053
|% 0,75
|
|Sterlin
|22,5014
|22,6142
|% 0,36
|
|Frank
|20,1768
|20,2983
|% 0,60
|
|Riyal
|4,9606
|4,9855
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|12,36
|
|Altın Gr.
|1.091
|1.091
|5,58
|
|Cumhuriyet
|7.326
|7.437
|30,00
|
|Tam
|7.366
|7.432
|42,00
|
|Yarım
|3.567
|3.632
|14,00
|
|Çeyrek
|1.789
|1.816
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,02
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,29
|
|B. Petrol
|83,17
|83,17
|-0,82
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 87, 67 artarak (% 1.86 ) 4, 812
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RYGYO, ALGYO, TERA, BRMEN, RYSAS, DOGUB, DIRIT, ARCLK, YAYLA, TUREX
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ULUFA, UMPAS
-
17:59
BRMEN, VESBE, ICBCT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
AHGAZ, MEDTR, UMPAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında