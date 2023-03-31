***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 31.03.2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında,Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde Bekir Yener YILDIRIM'ın Başkan, Emre GÖLTEPE ve OMSAN Lojistik A.Ş. ‘nin (adına hareket eden kişi: Mehmet Sertaç ÇANKAYA) Üye olarak görevlendirilmesine, Denetim Komitesi'nde Bekir Yener YILDIRIM'ın Başkan, Emre GÖLTEPE'nin Üye olarak görevlendirilmelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi'nde Emre GÖLTEPE'nin Başkan, Bekir Yener YILDIRIM ve Aşkın ASLAN'ın üye olarak görevlerinin devamına,toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130736BIST