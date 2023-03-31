***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
31.03.2023 22:53
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 31.03.2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında,
Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde Bekir Yener YILDIRIM'ın Başkan, Emre GÖLTEPE ve OMSAN Lojistik A.Ş. ‘nin (adına hareket eden kişi: Mehmet Sertaç ÇANKAYA) Üye olarak görevlendirilmesine, Denetim Komitesi'nde Bekir Yener YILDIRIM'ın Başkan, Emre GÖLTEPE'nin Üye olarak görevlendirilmelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi'nde Emre GÖLTEPE'nin Başkan, Bekir Yener YILDIRIM ve Aşkın ASLAN'ın üye olarak görevlerinin devamına,
toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130736
BIST
17:594.813
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BIST En Aktif Hisseler17:59
|DERIM
|10,69
|64.061.153
|% 9,98
|
|EKSUN
|86,50
|44.792.122
|% 9,98
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|OYLUM
|3,64
|43.102.479
|% 9,97
|
|OYAYO
|10,61
|7.866.621
|% 9,95
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|ONCSM
|175,80
|91.880.480
|% 9,94
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|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
|
|ALFAS
|283,50
|1.182.758.542
|% -10,00
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|ISKUR
|675.000,00
|675.000
|% -10,00
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|EMKEL
|9,02
|48.566.415
|% -9,98
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|DGGYO
|42,94
|4.174.369
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|ASTOR
|52,85
|2.985.954.248
|% -1,40
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|KOZAL
|21,60
|2.957.247.315
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|ISCTR
|12,97
|2.806.080.016
|% -4,07
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|TUPRS
|530,10
|2.525.732.555
|% -1,65
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|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
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|SKBNK
|2,57
|896.008.903
|% 9,83
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|ISCTR
|12,97
|2.806.080.016
|% -4,07
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|ALBRK
|2,90
|509.149.349
|% 3,20
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|YKBNK
|9,57
|1.356.369.036
|% -3,43
|
|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
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|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|19,1717
|19,1796
|% 0,06
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|Euro
|20,7863
|20,8085
|% -0,62
|
|Sterlin
|23,5828
|23,7010
|% -0,40
|
|Frank
|20,8807
|21,0065
|% -0,12
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|Riyal
|5,0943
|5,1198
|% 0,05
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|17:59
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.970
|1.970
|-10,55
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|Altın Gr.
|1.215
|1.215
|-5,27
|
|Cumhuriyet
|8.241
|8.366
|84,00
|
|Tam
|8.201
|8.307
|-11,00
|
|Yarım
|4.020
|4.065
|-5,00
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|Çeyrek
|2.010
|2.032
|-3,00
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|Gümüş.Ons
|24,05
|24,07
|0,15
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|Gümüş Gr.
|14,83
|14,86
|0,11
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|B. Petrol
|79,76
|79,76
|1,16
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