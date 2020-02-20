***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
20.02.2020 18:39
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
20.02.2020
Alım
1.750,00
3.957,50
20.02.2020
Satım
1.750,00
3.995,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820575
BIST
18:05115.642
En Yüksek
|Değişim
|: -2,98%
|| -3.554,05
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
114.921
18:056,1056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0211
|Açılış
|: 6,0990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1085
En Düşük
6,0806
18:056,5926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0149
|Açılış
|: 6,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,6059
En Düşük
6,5663
18:05318,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 2,68
|Açılış
|: 318,27
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
318,52
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|192.739.125
|% 19,87
|
|QNBFL
|151,80
|10.254.191
|% 15,00
|
|HATEK
|9,27
|45.395.295
|% 8,29
|
|UZERB
|2,16
|121.034
|% 8,00
|
|YONGA
|9,33
|133.238
|% 7,61
|
|GSRAY
|3,12
|914.211.130
|% -20,00
|
|TSPOR
|6,23
|781.363.468
|% -19,92
|
|VERTU
|5,30
|41.091.149
|% -19,70
|
|FENER
|16,25
|891.170.584
|% -16,41
|
|BJKAS
|2,98
|1.285.724.441
|% -15,34
|
|ASELS
|28,36
|1.885.537.646
|% -4,77
|
|THYAO
|14,37
|1.743.845.326
|% -3,56
|
|BJKAS
|2,98
|1.285.724.441
|% -15,34
|
|GSRAY
|3,12
|914.211.130
|% -20,00
|
|FENER
|16,25
|891.170.584
|% -16,41
|
|BJKAS
|2,98
|1.285.724.441
|% -15,34
|
|CEMAS
|1,23
|418.522.703
|% -6,82
|
|EKGYO
|1,53
|416.748.694
|% -5,56
|
|GSRAY
|3,12
|914.211.130
|% -20,00
|
|ODAS
|2,05
|476.653.800
|% -8,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8446
|7,8840
|% 0,07
|
|Frank
|6,1906
|6,2279
|% 0,49
|
|Riyal
|1,6228
|1,6309
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.623
|1.623
|9,83
|
|Altın Gr.
|318
|318
|2,94
|
|Cumhuriyet
|2.098
|2.130
|20,00
|
|Tam
|2.088
|2.140
|20,65
|
|Yarım
|1.009
|1.035
|9,99
|
|Çeyrek
|506
|518
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|18,35
|18,39
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,60
|3,61
|-0,01
|
|B. Petrol
|59,73
|59,73
|0,61
|