***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
23.03.2020 18:34
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
23.03.2020
Alım
750,00
2.935,00
23.03.2020
Satım
1.000,00
3.995,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831555
BIST
18:0584.246
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -1.549,62
|Açılış
|: 83.044
|
|Önceki Kapanış
|: 85.796
|
86.587
En Düşük
82.528
18:056,5538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0010
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6094
En Düşük
6,5266
18:057,0421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0205
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1305
En Düşük
6,9716
18:05326,79
En Yüksek
|Değişim
|: 3,47%
|| 10,96
|Açılış
|: 326,79
|
|Önceki Kapanış
|: 315,83
|
329,96
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|GUBRF
|14,52
|155.921.911
|% 10,00
|
|DEVA
|9,35
|59.422.852
|% 10,00
|
|HUBVC
|13,64
|118.715.467
|% 10,00
|
|SELEC
|6,93
|17.611.456
|% 10,00
|
|UZERB
|1,76
|47.441
|% 10,00
|
|GRNYO
|0,90
|4.441.873
|% -10,00
|
|KPHOL
|2,25
|22.095
|% -10,00
|
|RALYH
|7,11
|2.091
|% -10,00
|
|ISBIR
|371,30
|114.375
|% -9,99
|
|MERIT
|11,29
|8.561
|% -9,97
|
|GARAN
|6,91
|1.534.925.261
|% -7,37
|
|ASELS
|20,80
|604.763.100
|% -2,80
|
|THYAO
|7,71
|492.975.904
|% -3,38
|
|YKBNK
|1,77
|356.056.297
|% -5,85
|
|AKBNK
|5,36
|294.502.787
|% -2,90
|
|GARAN
|6,91
|1.534.925.261
|% -7,37
|
|YKBNK
|1,77
|356.056.297
|% -5,85
|
|IHLGM
|0,69
|73.772.345
|% -8,00
|
|ISFIN
|2,74
|290.970.140
|% -9,87
|
|ODAS
|1,16
|107.612.824
|% -4,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5263
|7,5640
|% -1,05
|
|Frank
|6,6351
|6,6751
|% 0,25
|
|Riyal
|1,7398
|1,7485
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.552
|1.553
|53,44
|
|Altın Gr.
|327
|327
|10,98
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,11
|13,15
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|2,75
|2,76
|0,10
|
|B. Petrol
|26,52
|26,52
|-0,46
|
Seans Raporu
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17:59GRNYO
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1344, 45 kaybederek (% -1.30 ) 102, 382
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17:57XU100
Endeks 84, 984 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 95 altında . İşlem hacmi 7, 619.00 milyon TL de
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17:57PGSUS
Yüzde -8.41 oranında düşüşle 23.96 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 989, 001 adet işlem