***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
25.03.2020 18:43
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
25.03.2020
Alım
500,00
2.460,00
25.03.2020
Satım
250,00
1.247,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832211
BIST
18:0589.063
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -223,19
|Açılış
|: 90.519
|
|Önceki Kapanış
|: 89.286
|
91.959
En Düşük
88.123
18:056,4376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0154
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4969
En Düşük
6,3790
18:056,9930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0630
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0149
En Düşük
6,8970
18:05334,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -1,73
|Açılış
|: 334,17
|
|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|2,42
|9.513.416
|% 10,00
|
|RYSAS
|5,28
|78.474.098
|% 10,00
|
|NATEN
|12,87
|49.796.199
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,43
|1.129.700
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,44
|239.389
|% 10,00
|
|QNBFL
|143,20
|19.006.013
|% -9,99
|
|METAL
|0,61
|17.044
|% -6,15
|
|MZHLD
|10,32
|42.772
|% -5,41
|
|PEKGY
|2,30
|9.596.406
|% -5,35
|
|ISYAT
|2,24
|15.312.839
|% -5,08
|
|ASELS
|23,44
|1.426.631.805
|% 2,63
|
|THYAO
|8,77
|1.317.778.715
|% 5,79
|
|GARAN
|7,50
|1.294.671.715
|% -1,06
|
|AKBNK
|5,57
|418.004.528
|% -2,79
|
|YKBNK
|1,87
|400.417.317
|% -1,58
|
|YKBNK
|1,87
|400.417.317
|% -1,58
|
|GARAN
|7,50
|1.294.671.715
|% -1,06
|
|ODAS
|1,25
|196.217.199
|% -1,57
|
|THYAO
|8,77
|1.317.778.715
|% 5,79
|
|ISFIN
|2,88
|374.731.832
|% -2,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5907
|7,6288
|% 0,93
|
|Frank
|6,5539
|6,5934
|% 0,69
|
|Riyal
|1,7078
|1,7164
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.613
|1.615
|-7,33
|
|Altın Gr.
|334
|335
|-1,43
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,47
|14,53
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,05
|
|B. Petrol
|27,23
|27,23
|0,08
|