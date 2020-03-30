***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
30.03.2020 08:44
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
27.03.2020
Alım
750,00
4.297,50
27.03.2020
Satım
750,00
4.332,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833063
BIST
12:5987.574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -551,37
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.456
En Düşük
86.815
12:596,5282
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,0788
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5360
En Düşük
6,4403
12:597,2233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0384
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2400
En Düşük
7,1420
12:59340,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 1,96
|Açılış
|: 340,02
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
340,71
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|5,72
|26.996.519
|% 10,00
|
|AYCES
|10,60
|1.565.788
|% 9,96
|
|SKTAS
|2,32
|5.533.120
|% 9,95
|
|GEDIK
|17,36
|4.848.487
|% 9,94
|
|BNTAS
|2,66
|32.919.873
|% 9,92
|
|GLRYH
|2,16
|249.711
|% -10,00
|
|RTALB
|5,19
|297.013
|% -9,90
|
|MTRYO
|3,85
|1.573.391
|% -9,84
|
|ETILR
|1,71
|97.019
|% -9,52
|
|PGSUS
|31,44
|277.741.438
|% -8,98
|
|THYAO
|8,57
|384.530.073
|% -3,27
|
|PGSUS
|31,44
|277.741.438
|% -8,98
|
|ASELS
|23,12
|274.863.552
|% 0,00
|
|GARAN
|7,95
|234.843.045
|% 0,89
|
|SASA
|7,62
|220.343.352
|% 4,96
|
|IHLGM
|0,91
|82.751.961
|% 1,11
|
|IHLAS
|0,47
|28.918.765
|% 0,00
|
|GSRAY
|1,90
|116.410.901
|% -1,55
|
|TSPOR
|2,66
|155.070.183
|% 2,70
|
|THYAO
|8,57
|384.530.073
|% -3,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0445
|8,0848
|% 0,54
|
|Frank
|6,7871
|6,8280
|% 0,43
|
|Riyal
|1,7283
|1,7370
|% 0,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.623
|-6,30
|
|Altın Gr.
|339
|340
|1,79
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,04
|14,11
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|2,94
|2,96
|-0,04
|
|B. Petrol
|26,61
|26,61
|-1,34
|