***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
30.03.2020 18:30
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
30.03.2020
Alım
2.250,00
11.822,50
30.03.2020
Satım
1.751,00
9.357,76
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833404
BIST
18:0588.059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -65,58
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.812
En Düşük
86.815
18:056,5814
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 0,1320
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,5888
En Düşük
6,4403
18:057,2543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0694
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,2752
En Düşük
7,1420
18:05342,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 4,79
|Açılış
|: 342,85
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
343,93
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|OYLUM
|2,86
|14.698.969
|% 10,00
|
|KERVT
|3,19
|43.181.686
|% 10,00
|
|GSDHO
|1,10
|33.591.453
|% 10,00
|
|DITAS
|9,68
|2.403.934
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|11.519.245
|% 10,00
|
|ECZYT
|10,17
|56.647.401
|% -10,00
|
|GLRYH
|2,16
|345.054
|% -10,00
|
|OYAYO
|5,05
|7.567.310
|% -9,98
|
|PGSUS
|31,10
|491.404.937
|% -9,96
|
|VKING
|3,89
|13.758.352
|% -9,95
|
|THYAO
|8,72
|753.407.480
|% -1,58
|
|ASELS
|23,24
|651.074.511
|% 0,52
|
|GARAN
|8,04
|589.563.595
|% 2,03
|
|PGSUS
|31,10
|491.404.937
|% -9,96
|
|ECILC
|4,58
|391.486.043
|% -9,84
|
|IHLGM
|0,96
|186.239.036
|% 6,67
|
|GSRAY
|2,02
|343.823.263
|% 4,66
|
|IHLAS
|0,47
|64.129.420
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,87
|191.259.182
|% -0,53
|
|TSPOR
|2,84
|261.091.549
|% 9,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1325
|8,1732
|% 1,64
|
|Frank
|6,8268
|6,8679
|% 1,02
|
|Riyal
|1,7458
|1,7546
|% 1,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.620
|1.621
|-7,70
|
|Altın Gr.
|343
|344
|5,55
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,93
|13,96
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|2,96
|2,96
|-0,04
|
|B. Petrol
|26,14
|26,14
|-1,81
|
Seans Raporu
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