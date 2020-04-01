***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
01.04.2020 19:32
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
01.04.2020
Alım
1.500,00
7.350,00
01.04.2020
Satım
1.250,00
6.197,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833996
BIST
18:0589.085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -558,58
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
90.399
En Düşük
87.889
18:056,7033
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,0883
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7037
En Düşük
6,6108
18:057,3431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0491
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3447
En Düşük
7,2611
18:05342,64
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 6,87
|Açılış
|: 342,64
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
343,27
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DMSAS
|2,75
|21.621.181
|% 10,00
|
|IHGZT
|5,50
|677.202
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|2.662.270
|% 10,00
|
|DAGI
|2,09
|2.706.270
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|129.581
|% 10,00
|
|PEKGY
|2,43
|27.634.674
|% -10,00
|
|TMPOL
|4,68
|12.920.697
|% -10,00
|
|RTALB
|5,13
|14.559.930
|% -10,00
|
|KSTUR
|21,70
|24.383
|% -9,96
|
|BURVA
|11,68
|138.734
|% -9,95
|
|THYAO
|8,99
|783.371.135
|% -0,88
|
|ASELS
|22,88
|745.268.422
|% -3,05
|
|SASA
|7,90
|742.263.103
|% -9,92
|
|GARAN
|7,84
|714.081.653
|% -3,57
|
|ISFIN
|3,02
|634.166.378
|% 5,23
|
|IHLGM
|1,07
|292.307.750
|% 1,90
|
|KRDMD
|2,02
|423.235.651
|% 6,32
|
|ISFIN
|3,02
|634.166.378
|% 5,23
|
|ODAS
|1,40
|287.421.699
|% 2,94
|
|IHLAS
|0,53
|92.542.406
|% 3,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2688
|8,3103
|% 0,98
|
|Frank
|6,9028
|6,9444
|% 0,71
|
|Riyal
|1,7756
|1,7845
|% 1,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.589
|1.590
|12,74
|
|Altın Gr.
|342
|343
|6,77
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,92
|13,96
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,00
|3,01
|0,03
|
|B. Petrol
|25,05
|25,05
|-1,30
|
Seans Raporu
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17:59XU100
Endeks 88, 739 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 01 altında . İşlem hacmi 10, 593.00 milyon TL de
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17:59BURVA
Yüzde -9.95 oranında düşüşle 11.68 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 710 adet işlem
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17:58PEKGY
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 2.43 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 466, 157 adet işlem
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17:56KFEIN
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 11.91 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 278, 209 adet işlem
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17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -827, 75 kaybederek (% -0.98 ) 84, 026