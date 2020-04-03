***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
03.04.2020 18:40
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
03.04.2020
Alım
1.250,00
5.510,00
03.04.2020
Satım
1.000,00
4.455,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834753
BIST
18:0589.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 41,73
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.969
En Düşük
89.043
18:056,7301
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 0,1156
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7301
En Düşük
6,6075
18:057,2651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0552
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2712
En Düşük
7,1664
18:05349,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 5,76
|Açılış
|: 349,18
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,97
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|5,44
|14.005.780
|% 9,90
|
|ALCAR
|41,20
|10.148.017
|% 5,37
|
|ADBGR
|6,05
|1.085.932
|% 4,67
|
|AKSA
|6,81
|17.798.559
|% 3,18
|
|ALCTL
|17,78
|75.338.310
|% 3,07
|
|ADEL
|11,30
|8.996.722
|% -6,30
|
|AEFES
|17,91
|13.989.297
|% -2,02
|
|AKGRT
|4,42
|1.712.003
|% -1,34
|
|AKENR
|0,79
|11.423.586
|% -1,25
|
|AKBNK
|5,42
|201.760.973
|% -0,73
|
|ARCLK
|13,80
|286.093.178
|% 3,37
|
|AKBNK
|5,42
|201.760.973
|% -0,73
|
|ALCTL
|17,78
|75.338.310
|% 3,07
|
|ALARK
|4,37
|66.034.261
|% 0,23
|
|ALGYO
|12,96
|33.377.596
|% 6,67
|
|AKBNK
|5,42
|201.760.973
|% -0,73
|
|ASELS
|23,20
|544.020.215
|% 0,26
|
|ARCLK
|13,80
|286.093.178
|% 3,37
|
|ALARK
|4,37
|66.034.261
|% 0,23
|
|AKENR
|0,79
|11.423.586
|% -1,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2027
|8,2438
|% 0,33
|
|Frank
|6,8434
|6,8846
|% 1,15
|
|Riyal
|1,7817
|1,7906
|% 1,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.614
|1.615
|0,89
|
|Altın Gr.
|349
|349
|6,00
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,32
|14,36
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|0,03
|
|B. Petrol
|32,69
|32,69
|2,75
|