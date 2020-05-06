***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
06.05.2020 18:49
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
06.05.2020
Alım
1.000,00
5.665,00
06.05.2020
Satım
1.250,00
7.217,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843140
BIST
18:0598.571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -166,06
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
99.280
En Düşük
98.069
18:057,1950
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 0,1208
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1958
En Düşük
7,0607
18:057,7806
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,1107
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7893
En Düşük
7,6497
18:05389,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,50
|Açılış
|: 390,02
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|16.727.238
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|391.917
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|639.044
|% 10,00
|
|KUTPO
|13,20
|6.771.542
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|248.251
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|325.329.978
|% -9,94
|
|TSPOR
|5,20
|582.470.658
|% -9,25
|
|SALIX
|6,20
|78.725
|% -9,09
|
|DEVA
|14,65
|55.558.613
|% -8,61
|
|ULUUN
|9,44
|340.573.746
|% -8,26
|
|KRDMD
|2,48
|955.904.438
|% 9,73
|
|GARAN
|8,07
|694.508.266
|% -0,86
|
|TSPOR
|5,20
|582.470.658
|% -9,25
|
|GUSGR
|3,19
|546.904.860
|% 7,41
|
|KOZAA
|12,43
|526.383.667
|% 4,28
|
|KRDMD
|2,48
|955.904.438
|% 9,73
|
|GUSGR
|3,19
|546.904.860
|% 7,41
|
|KARSN
|1,84
|318.443.078
|% 6,36
|
|GSRAY
|2,57
|384.394.322
|% -3,38
|
|YKBNK
|2,11
|281.071.185
|% 1,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8599
|8,9043
|% 0,94
|
|Frank
|7,3552
|7,3995
|% 1,46
|
|Riyal
|1,9093
|1,9189
|% 1,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.686
|-19,49
|
|Altın Gr.
|390
|390
|1,77
|
|Cumhuriyet
|2.494
|2.549
|8,60
|
|Tam
|2.568
|2.615
|12,80
|
|Yarım
|1.253
|1.278
|6,20
|
|Çeyrek
|625
|639
|3,20
|
|Gümüş.Ons
|14,92
|14,97
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,05
|
|B. Petrol
|28,95
|28,95
|-2,02
|