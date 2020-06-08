***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
08.06.2020 23:02
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
08.06.2020
Alım
500,00
2.997,50
08.06.2020
Satım
500,00
3.007,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850061
BIST
18:00109.637
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -384,75
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
111.043
En Düşük
109.248
18:006,7832
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0053
|Açılış
|: 6,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7883
En Düşük
6,7715
18:007,6616
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0049
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6694
En Düşük
7,6506
18:00370,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 3,78
|Açılış
|: 370,58
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
371,28
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|BIZIM
|16,39
|304.472.105
|% 10,00
|
|AYCES
|34,54
|3.008.467
|% 10,00
|
|MNDRS
|3,08
|48.246.073
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.932.930
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|1.322.490
|% 9,98
|
|KRGYO
|3,42
|91.662.019
|% -10,00
|
|ALYAG
|1,22
|2.688.915
|% -9,63
|
|EMNIS
|3,62
|218.931
|% -6,46
|
|GLBMD
|4,85
|1.286.440
|% -6,01
|
|GENTS
|2,41
|44.870.338
|% -5,12
|
|GARAN
|8,26
|1.376.876.480
|% -0,36
|
|EKGYO
|1,74
|1.082.315.414
|% 6,10
|
|THYAO
|12,64
|751.444.229
|% -0,63
|
|ASELS
|31,70
|696.770.601
|% -0,56
|
|GSRAY
|3,74
|609.581.397
|% 7,16
|
|EKGYO
|1,74
|1.082.315.414
|% 6,10
|
|GSRAY
|3,74
|609.581.397
|% 7,16
|
|GARAN
|8,26
|1.376.876.480
|% -0,36
|
|PETKM
|3,78
|596.375.372
|% 0,27
|
|KRDMD
|2,63
|347.493.428
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6115
|8,6547
|% 0,78
|
|Frank
|7,0596
|7,1021
|% 0,83
|
|Riyal
|1,8033
|1,8124
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.699
|13,54
|
|Altın Gr.
|371
|371
|4,12
|
|Cumhuriyet
|2.403
|2.436
|-11,10
|
|Tam
|2.473
|2.503
|-15,20
|
|Yarım
|1.207
|1.222
|-7,40
|
|Çeyrek
|603
|611
|-3,80
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,78
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|0,08
|
|B. Petrol
|40,79
|40,79
|-1,51
|