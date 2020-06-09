***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
09.06.2020 20:19
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYAYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
09.06.2020
Alım
250,00
1.482,50
09.06.2020
Satım
250,00
1.492,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850372
BIST
18:05109.237
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -400,56
|Açılış
|: 109.945
|
|Önceki Kapanış
|: 109.637
|
110.330
En Düşük
108.456
18:056,8010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0125
|Açılış
|: 6,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8080
|
6,8088
En Düşük
6,7696
18:057,7177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0512
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,7279
En Düşük
7,6354
18:05375,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 4,47
|Açılış
|: 375,21
|
|Önceki Kapanış
|: 370,74
|
376,44
En Düşük
369,17
BIST En Aktif Hisseler
|IZTAR
|6,05
|3.381.878
|% 10,00
|
|YONGA
|29,48
|828.653
|% 10,00
|
|RTALB
|22,66
|3.325.106
|% 10,00
|
|ISBIR
|887,90
|1.198.203
|% 10,00
|
|TACTR
|6,72
|1.540.244
|% 9,98
|
|FORMT
|4,41
|465.903
|% -10,00
|
|MAALT
|80,00
|44.619.390
|% -8,78
|
|KPHOL
|3,18
|72.025
|% -6,47
|
|MRSHL
|83,50
|25.214.214
|% -5,76
|
|DOBUR
|11,60
|782.414
|% -5,46
|
|EKGYO
|1,87
|1.545.806.761
|% 7,47
|
|GARAN
|8,18
|988.530.313
|% -0,97
|
|GSRAY
|3,82
|933.222.223
|% 2,14
|
|THYAO
|12,61
|535.026.882
|% -0,24
|
|ASELS
|31,64
|483.696.273
|% -0,19
|
|EKGYO
|1,87
|1.545.806.761
|% 7,47
|
|IHLGM
|1,39
|475.427.560
|% 4,51
|
|GSRAY
|3,82
|933.222.223
|% 2,14
|
|KARSN
|2,03
|434.720.808
|% 6,28
|
|IHLAS
|0,75
|108.945.881
|% 1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6405
|8,6838
|% 0,34
|
|Frank
|7,1313
|7,1743
|% 1,02
|
|Riyal
|1,8070
|1,8160
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|17,00
|
|Altın Gr.
|375
|375
|4,50
|
|Cumhuriyet
|2.430
|2.459
|24,90
|
|Tam
|2.501
|2.531
|29,50
|
|Yarım
|1.221
|1.232
|10,60
|
|Çeyrek
|610
|617
|6,40
|
|Gümüş.Ons
|17,62
|17,64
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|-0,01
|
|B. Petrol
|40,89
|40,89
|0,09
|