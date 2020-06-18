OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.133,00
|2.311.718
|% 10,00
|KSTUR
|46,20
|98.167
|% 10,00
|BAYRK
|9,26
|9.368.546
|% 9,98
|TSPOR
|8,05
|172.972.088
|% 9,97
|MTRYO
|2,54
|100.527.248
|% 9,96
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,5003
|8,5429
|% -0,78
|Frank
|7,1863
|7,2296
|% 0,01
|Riyal
|1,8222
|1,8314
|% 0,19
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|-3,35
|Altın Gr.
|380
|380
|-0,05
|Cumhuriyet
|2.472
|2.487
|0,20
|Tam
|2.537
|2.552
|0,30
|Yarım
|1.236
|1.247
|0,10
|Çeyrek
|620
|624
|0,00
|Gümüş.Ons
|17,38
|17,42
|-0,10
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,84
|-0,01
|B. Petrol
|41,30
|41,30
|0,59
Seans Raporu
- 17:59MEPET Yüzde 9.16 oranında artışla 2.98 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 416, 156 adet işlem
- 17:58 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, TOASO, YKBNK
- 17:58XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1581, 63 artarak (% 1.54 ) 104, 550
- 17:58 Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCYH, EGCYO, UZERB, EGCEY, DOGUB
- 17:58 Tabandan işlem gören hisse senetleri : ARTI, HURGZ, EKIZ