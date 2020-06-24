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***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

24.06.2020 18:34
GÜNCEL HABERLER



***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )

İlgili Şirketler [OYAYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler

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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
    İşlem  Tarihi
    İşlem  Niteliği
    İşleme  konu payların nominal tutarı (TL)
    İşlem  Tutarı (TL)

    24.06.2020
    Alım
    250,00
    1.700,00

    24.06.2020
    Satım
    250,00
    1.715,00





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852714


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FENER 12,43 93.323.519 % 10,00  
CEMAS 1,43 437.441.610 % 10,00  
LUKSK 16,52 1.928.143 % 9,99  
AYEN 4,41 246.752.889 % 9,98  
AKMGY 33,06 5.709.019 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4990 8,5416 % -0,55  
Frank 7,2092 7,2526 % -0,10  
Riyal 1,8225 1,8317 % 0,14  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 389 389 -0,69  
Cumhuriyet 2.522 2.538 -0,60  
Tam 2.588 2.602 -0,50  
Yarım 1.261 1.273 -0,20  
Çeyrek 632 637 -0,10  
Gümüş.Ons 17,57 17,60 -0,35  
Seans Raporu
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