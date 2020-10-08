***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
08.10.2020 18:36
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
08.10.2020
Alım
250,00
1.587,50
08.10.2020
Satım
500,00
3.195,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880181
BIST
18:051.150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,92
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.143
18:057,9420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0602
|Açılış
|: 7,9390
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9463
En Düşük
7,8628
18:059,3441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0677
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
18:05481,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,89
|Açılış
|: 481,45
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
484,76
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DNISI
|12,76
|4.731.497
|% 10,00
|
|DYOBY
|13,20
|250.949.390
|% 10,00
|
|AVTUR
|3,08
|44.559.254
|% 10,00
|
|DENGE
|5,61
|4.563.572
|% 10,00
|
|BASCM
|9,68
|1.774.625
|% 10,00
|
|TLMAN
|29,34
|7.071.837
|% -10,00
|
|TKURU
|550,20
|743.320
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.826.841
|% -10,00
|
|KENT
|265,50
|12.939.678
|% -10,00
|
|TKNSA
|8,77
|699.577.063
|% -9,96
|
|SISE
|6,79
|1.421.149.701
|% 1,49
|
|PETKM
|4,43
|1.277.052.576
|% 0,68
|
|TUPRS
|81,85
|1.196.251.827
|% 1,99
|
|ASELS
|18,10
|1.107.403.814
|% -2,48
|
|GARAN
|6,97
|814.632.374
|% -0,57
|
|PETKM
|4,43
|1.277.052.576
|% 0,68
|
|IHLAS
|1,14
|288.658.035
|% 5,56
|
|SISE
|6,79
|1.421.149.701
|% 1,49
|
|SKBNK
|1,69
|346.015.508
|% 0,60
|
|YYAPI
|1,27
|256.747.454
|% 1,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9388
|7,9419
|% 0,76
|
|Euro
|9,3391
|9,3443
|% 0,73
|
|Sterlin
|10,2466
|10,2980
|% 0,90
|
|Frank
|8,6181
|8,6701
|% 0,66
|
|Riyal
|2,1103
|2,1209
|% 0,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|-1,53
|
|Altın Gr.
|482
|482
|3,57
|
|Cumhuriyet
|3.186
|3.234
|32,00
|
|Tam
|3.175
|3.255
|35,05
|
|Yarım
|1.534
|1.575
|16,95
|
|Çeyrek
|770
|787
|8,48
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,79
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,05
|
|B. Petrol
|43,12
|43,12
|1,13
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:59PRKAB
Yüzde -7.84 oranında düşüşle 13.41 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 394, 632 adet işlem
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17:58TKNSA
Yüzde -8.93 oranında düşüşle 8.87 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 142, 524 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, DOHOL, PETKM
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 94 kaybederek (% -0.47 ) 1, 047
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, DOBUR, BALAT, EMNIS, AVTUR, DNISI, ETYAT, KLGYO, DENCM, IEYHO