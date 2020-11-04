***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
04.11.2020 18:40
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
04.11.2020
Alım
250,00
1.537,50
04.11.2020
Satım
250,00
1.547,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886239
BIST
18:051.168
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 16,94
|Açılış
|: 1.155
|
|Önceki Kapanış
|: 1.151
|
1.171
En Düşük
1.154
18:058,4210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0098
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,5255
En Düşük
8,3862
18:059,8741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0327
|Açılış
|: 9,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9900
|
9,9546
En Düşük
9,7727
18:05514,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,02
|Açılış
|: 514,92
|
|Önceki Kapanış
|: 514,94
|
520,20
En Düşük
509,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SERVE
|17,60
|1.906.114
|% 10,00
|
|UFUK
|11,66
|99.771
|% 10,00
|
|PKENT
|715,10
|175.200
|% 10,00
|
|KLGYO
|11,45
|30.866.671
|% 9,99
|
|EGEEN
|1.223,00
|72.309.797
|% 9,99
|
|TSKB
|2,07
|1.082.443.127
|% -10,00
|
|DAGHL
|15,00
|4.680.510
|% -9,96
|
|UZERB
|32,90
|224.641
|% -9,96
|
|IZMDC
|21,18
|4.889.657
|% -9,95
|
|MERKO
|10,77
|300.417.291
|% -9,95
|
|GARAN
|6,93
|2.930.272.782
|% -0,29
|
|KRDMD
|3,40
|1.631.853.837
|% 3,98
|
|THYAO
|9,78
|1.380.807.740
|% 2,73
|
|TSKB
|2,07
|1.082.443.127
|% -10,00
|
|SISE
|6,47
|1.033.818.102
|% 1,09
|
|TSKB
|2,07
|1.082.443.127
|% -10,00
|
|KRDMD
|3,40
|1.631.853.837
|% 3,98
|
|GARAN
|6,93
|2.930.272.782
|% -0,29
|
|YKBNK
|2,32
|726.591.403
|% -0,43
|
|SKBNK
|1,70
|422.312.580
|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4175
|8,4210
|% 0,12
|
|Euro
|9,8558
|9,8741
|% 0,33
|
|Sterlin
|10,9023
|10,9570
|% -0,09
|
|Frank
|9,1882
|9,2436
|% 0,22
|
|Riyal
|2,2379
|2,2491
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|-3,28
|
|Altın Gr.
|516
|516
|1,55
|
|Cumhuriyet
|3.436
|3.488
|-39,00
|
|Tam
|3.421
|3.507
|-30,22
|
|Yarım
|1.654
|1.697
|-14,62
|
|Çeyrek
|829
|848
|-7,31
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,09
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,00
|
|B. Petrol
|40,74
|40,74
|1,03
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 6 artarak (% 0.44 ) 1, 275
-
17:56XU100
Endeks 1, 162 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 99 üstünde . İşlem hacmi 22, 829.00 milyon TL de
-
17:55AYGAZ
Yüzde 5.21 oranında artışla 11.31 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 754, 137 adet işlem
-
17:54ORGE
Yüzde 4.08 oranında artışla 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 438, 322 adet işlem
-
17:53TDGYO
Yüzde 6.30 oranında artışla 9.78 lira fiyatla işlem gören hissede 319, 016 adet işlem