***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
05.01.2021 18:51
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
05.01.2021
Alım
1.250,00
10.167,50
05.01.2021
Satım
1.250,00
10.120,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897228
BIST
18:051.490
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -5,87
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.475
18:057,3883
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0339
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4325
En Düşük
7,3562
18:059,0963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0029
|Açılış
|: 9,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1251
En Düşük
9,0475
18:05463,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,28
|Açılış
|: 463,52
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
466,23
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOGUB
|4,73
|57.044.621
|% 10,00
|
|DOBUR
|23,32
|2.724.659
|% 10,00
|
|DGGYO
|9,24
|5.602.112
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.863.791
|% 10,00
|
|TKFEN
|18,21
|1.686.967.575
|% 9,98
|
|OLMIP
|10,80
|4.135.223
|% -10,00
|
|KSTUR
|155,70
|662.998
|% -10,00
|
|EMNIS
|33,30
|601.647
|% -10,00
|
|GOZDE
|7,75
|248.518.334
|% -9,99
|
|GUBRF
|69,75
|2.497.104.118
|% -9,94
|
|EKGYO
|2,38
|3.558.929.623
|% 1,28
|
|PETKM
|5,28
|2.558.639.646
|% 6,02
|
|GUBRF
|69,75
|2.497.104.118
|% -9,94
|
|GARAN
|10,10
|2.090.950.527
|% -2,13
|
|KOZAL
|105,80
|1.837.424.014
|% -0,47
|
|EKGYO
|2,38
|3.558.929.623
|% 1,28
|
|PETKM
|5,28
|2.558.639.646
|% 6,02
|
|YKBNK
|3,05
|943.802.320
|% -0,65
|
|KARSN
|3,60
|1.111.047.811
|% 0,84
|
|ISGYO
|2,69
|768.059.204
|% -3,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3864
|7,3883
|% -0,46
|
|Euro
|9,0819
|9,0963
|% 0,03
|
|Sterlin
|10,0412
|10,0916
|% 0,06
|
|Frank
|8,3781
|8,4286
|% -0,09
|
|Riyal
|1,9627
|1,9725
|% -0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|5,23
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|33,00
|
|Tam
|3.064
|3.144
|38,11
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|18,44
|
|Çeyrek
|743
|760
|9,21
|
|Gümüş.Ons
|27,42
|27,46
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,02
|
|B. Petrol
|53,05
|53,05
|1,96
|