***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
09.02.2021 20:55
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
09.02.2021
Alım
4.200,00
44.097,00
09.02.2021
Satım
4.200,00
44.418,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908761
BIST
18:051.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 9,14
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.552
En Düşük
1.536
18:057,0721
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0011
|Açılış
|: 7,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0950
|
7,1413
En Düşük
7,0620
18:058,5748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0425
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,6212
En Düşük
8,5143
18:05417,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,07
|Açılış
|: 417,53
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
422,53
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ERBOS
|60,50
|130.836.147
|% 10,00
|
|ULAS
|4,73
|14.452.779
|% 10,00
|
|MERIT
|181,50
|1.377.585
|% 10,00
|
|DITAS
|47,14
|44.819.411
|% 9,99
|
|RODRG
|25,54
|19.832.180
|% 9,99
|
|TACTR
|37,90
|3.881.120
|% -9,98
|
|NIBAS
|30,14
|53.096.315
|% -9,49
|
|ISKUR
|384.000,00
|384.000
|% -9,00
|
|PKENT
|1.811,90
|1.051.674
|% -8,95
|
|ATSYH
|6,40
|805.680
|% -8,18
|
|KOZAL
|137,50
|5.077.442.300
|% 2,31
|
|GARAN
|10,20
|2.463.618.201
|% 3,66
|
|EKGYO
|2,60
|2.226.310.732
|% -3,35
|
|PETKM
|5,29
|1.586.582.457
|% 1,93
|
|SISE
|7,76
|1.460.925.831
|% 1,84
|
|EKGYO
|2,60
|2.226.310.732
|% -3,35
|
|YKBNK
|2,96
|1.083.753.444
|% 1,37
|
|TSKB
|1,81
|560.911.970
|% 0,56
|
|DOHOL
|3,54
|1.072.735.255
|% -3,28
|
|PETKM
|5,29
|1.586.582.457
|% 1,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0690
|7,0720
|% -0,02
|
|Euro
|8,5668
|8,5742
|% 0,49
|
|Sterlin
|9,7244
|9,7732
|% 0,29
|
|Frank
|7,8844
|7,9319
|% 0,52
|
|Riyal
|1,8781
|1,8875
|% -0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|5,98
|
|Altın Gr.
|417
|417
|1,00
|
|Cumhuriyet
|2.793
|2.835
|15,00
|
|Tam
|2.778
|2.850
|15,98
|
|Yarım
|1.343
|1.379
|7,74
|
|Çeyrek
|673
|689
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|27,26
|27,30
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,20
|-0,02
|
|B. Petrol
|61,01
|61,01
|0,31
|