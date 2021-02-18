***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
18.02.2021 19:02
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
18.02.2021
Alım
2.000,00
19.750,00
18.02.2021
Satım
2.250,00
22.332,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910908
BIST
18:051.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,82
|Açılış
|: 1.548
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.563
En Düşük
1.544
18:056,9932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0272
|Açılış
|: 6,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0100
|
7,0106
En Düşük
6,9225
18:058,4602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0685
|Açılış
|: 8,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4715
En Düşük
8,3628
18:05399,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,70
|Açılış
|: 399,23
|
|Önceki Kapanış
|: 397,53
|
401,30
En Düşük
397,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NUHCM
|66,00
|181.798.346
|% 10,00
|
|DMSAS
|8,36
|60.533.640
|% 10,00
|
|TMSN
|19,37
|266.438.931
|% 9,99
|
|HEKTS
|31,70
|609.488.990
|% 9,99
|
|DOAS
|38,98
|205.548.686
|% 9,99
|
|UMPAS
|1,89
|818.111
|% -10,00
|
|SONME
|87,75
|9.775.066
|% -10,00
|
|TKURU
|306,70
|6.426.985
|% -9,98
|
|ISKPL
|38,28
|516.461.437
|% -9,97
|
|RODRG
|26,76
|4.649.221
|% -9,96
|
|HALKB
|5,64
|3.850.999.062
|% -2,25
|
|SASA
|49,80
|3.072.108.253
|% 9,98
|
|KOZAL
|152,10
|2.871.847.688
|% 6,89
|
|GARAN
|9,33
|1.783.307.969
|% -2,30
|
|THYAO
|12,27
|1.598.832.116
|% 0,57
|
|HALKB
|5,64
|3.850.999.062
|% -2,25
|
|SKBNK
|1,49
|558.767.266
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,16
|380.730.375
|% 9,43
|
|VAKBN
|4,37
|1.318.465.587
|% -3,53
|
|ODAS
|4,07
|1.169.719.419
|% -0,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9889
|6,9956
|% 0,42
|
|Euro
|8,4520
|8,4593
|% 0,81
|
|Sterlin
|9,7260
|9,7748
|% 1,04
|
|Frank
|7,7667
|7,8135
|% 0,64
|
|Riyal
|1,8589
|1,8682
|% 0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|3,11
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,48
|
|Cumhuriyet
|2.652
|2.692
|-15,00
|
|Tam
|2.637
|2.704
|-18,05
|
|Yarım
|1.275
|1.308
|-8,73
|
|Çeyrek
|639
|654
|-4,37
|
|Gümüş.Ons
|27,11
|27,14
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,08
|-0,04
|
|B. Petrol
|64,20
|64,20
|-0,14
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ULUUN
Yüzde 9.96 oranında artışla 18.43 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 502, 400 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 83 kaybederek (% -0.24 ) 1, 607
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17:57XU100
Endeks 1, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 34, 913.00 milyon TL de
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17:56TTRAK
Yüzde 4.16 oranında artışla 225.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 377, 380 adet işlem
-
17:54TTRAK
Yüzde 4.34 oranında artışla 226.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 370, 317 adet işlem