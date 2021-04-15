***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
15.04.2021 18:41
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
15.04.2021
Alım
257,00
2.064,20
15.04.2021
Satım
250,00
2.015,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928633
BIST
18:051.408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,43
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.398
18:058,0369
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0338
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1571
En Düşük
8,0064
18:059,6404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0422
|Açılış
|: 9,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7728
En Düşük
9,6004
18:05457,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 7,39
|Açılış
|: 457,71
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
459,75
En Düşük
449,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRGYO
|3,85
|273.156.662
|% 10,00
|
|SONME
|36,10
|2.785.068
|% 9,99
|
|CEOEM
|6,94
|81.928.484
|% 9,98
|
|QUAGR
|26,48
|1.140.313.456
|% 9,97
|
|BTCIM
|13,73
|8.356.750
|% 9,93
|
|ITTFH
|2,34
|165.091.996
|% -10,00
|
|UTPYA
|18,45
|2.136.861
|% -10,00
|
|TUREX
|17,38
|503.548.513
|% -9,99
|
|EPLAS
|28,46
|2.820.556
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.781.448
|% -9,99
|
|GARAN
|7,31
|5.842.048.396
|% 4,58
|
|EREGL
|18,03
|1.754.368.451
|% 2,91
|
|KRDMD
|7,58
|1.397.039.178
|% 2,43
|
|MTRKS
|50,70
|1.347.809.817
|% -6,97
|
|SASA
|45,32
|1.285.007.094
|% -2,62
|
|GARAN
|7,31
|5.842.048.396
|% 4,58
|
|YKBNK
|2,21
|1.242.199.220
|% 2,79
|
|ODAS
|3,68
|859.707.735
|% 0,82
|
|EKGYO
|1,84
|405.420.357
|% -1,60
|
|TSKB
|1,34
|284.380.391
|% 0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0330
|8,0369
|% -0,42
|
|Euro
|9,6304
|9,6404
|% -0,44
|
|Sterlin
|11,0521
|11,1075
|% -0,23
|
|Frank
|8,6841
|8,7364
|% -0,22
|
|Riyal
|2,1387
|2,1494
|% -0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|31,61
|
|Altın Gr.
|458
|458
|7,38
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.050
|8,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|6,69
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|3,24
|
|Çeyrek
|725
|742
|1,62
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,98
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,71
|6,72
|0,12
|
|B. Petrol
|66,49
|66,49
|-0,09
|