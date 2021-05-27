***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
27.05.2021 18:36
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
27.05.2021
Alım
250,00
1.922,50
27.05.2021
Satım
500,00
3.890,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938502
BIST
18:051.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -12,03
|Açılış
|: 1.427
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.429
En Düşük
1.411
18:058,5376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0817
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5442
En Düşük
8,4264
18:0510,4366
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1209
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4366
En Düşük
10,2928
18:05519,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,62
|Açılış
|: 519,33
|
|Önceki Kapanış
|: 515,72
|
519,86
En Düşük
512,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAYLA
|3,19
|25.344.278
|% 10,00
|
|SRVGY
|82,60
|24.924.133
|% 9,99
|
|TUCLK
|10,72
|66.297.091
|% 9,95
|
|KAPLM
|22,32
|4.663.176
|% 9,95
|
|ISBIR
|7.829,80
|3.324.482
|% 8,45
|
|KUTPO
|44,56
|124.325.356
|% -9,98
|
|ISGSY
|12,28
|62.911.728
|% -9,97
|
|GEDZA
|45,78
|44.859.004
|% -9,97
|
|METUR
|26,78
|30.088.120
|% -9,95
|
|DERHL
|5,93
|56.203.452
|% -9,88
|
|THYAO
|13,05
|2.250.923.769
|% 0,00
|
|GARAN
|7,96
|1.383.329.751
|% -2,09
|
|YKBNK
|2,16
|1.084.223.053
|% -0,46
|
|SAHOL
|8,44
|890.970.125
|% -0,35
|
|EREGL
|18,86
|692.222.137
|% -1,15
|
|YKBNK
|2,16
|1.084.223.053
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,89
|418.188.608
|% -0,53
|
|GARAN
|7,96
|1.383.329.751
|% -2,09
|
|THYAO
|13,05
|2.250.923.769
|% 0,00
|
|KARSN
|4,68
|515.403.127
|% -3,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5317
|8,5376
|% 0,97
|
|Euro
|10,4127
|10,4366
|% 1,17
|
|Sterlin
|12,0602
|12,1207
|% 1,31
|
|Frank
|9,4734
|9,5304
|% 1,01
|
|Riyal
|2,2689
|2,2803
|% 0,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|-4,96
|
|Altın Gr.
|518
|518
|2,78
|
|Cumhuriyet
|3.403
|3.454
|-16,00
|
|Tam
|3.388
|3.473
|-14,00
|
|Yarım
|1.638
|1.680
|-6,77
|
|Çeyrek
|821
|840
|-3,39
|
|Gümüş.Ons
|27,70
|27,72
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,59
|0,06
|
|B. Petrol
|68,87
|68,87
|0,14
|