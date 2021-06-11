***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
11.06.2021 18:35
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYAYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
11.06.2021
Alım
500,00
3.895,00
11.06.2021
Satım
500,00
3.917,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942034
BIST
18:051.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,18
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.464
En Düşük
1.455
18:058,3763
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0516
|Açılış
|: 8,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4600
|
8,4469
En Düşük
8,2851
18:0510,1381
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -0,1395
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2950
|
10,3018
En Düşük
10,0982
18:05505,43
En Yüksek
|Değişim
|: -1,76%
|| -9,05
|Açılış
|: 505,43
|
|Önceki Kapanış
|: 514,47
|
516,39
En Düşük
504,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYES
|20,76
|1.039.844
|% 9,96
|
|OYYAT
|22,54
|154.030.334
|% 9,95
|
|BERA
|27,02
|108.733.280
|% 9,93
|
|BOBET
|5,35
|449.133.468
|% 9,86
|
|EUKYO
|5,86
|3.063.626
|% 8,32
|
|CLEBI
|230,50
|130.037.867
|% -10,00
|
|TKURU
|157,70
|5.721.234
|% -9,99
|
|YESIL
|3,16
|18.694.924
|% -9,97
|
|RODRG
|17,00
|1.089.004
|% -7,81
|
|DIRIT
|5,10
|381.029
|% -7,27
|
|THYAO
|14,59
|1.574.580.854
|% 1,11
|
|GARAN
|8,46
|1.187.680.101
|% -0,24
|
|EKGYO
|2,22
|1.124.039.850
|% 2,78
|
|ASELS
|15,61
|613.418.642
|% -0,57
|
|TUPRS
|103,70
|590.572.676
|% 0,58
|
|EKGYO
|2,22
|1.124.039.850
|% 2,78
|
|YKBNK
|2,27
|525.246.545
|% -0,87
|
|ZRGYO
|1,63
|322.524.560
|% 0,62
|
|GARAN
|8,46
|1.187.680.101
|% -0,24
|
|THYAO
|14,59
|1.574.580.854
|% 1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3640
|8,3763
|% -0,61
|
|Euro
|10,1202
|10,1381
|% -1,36
|
|Sterlin
|11,7688
|11,8279
|% -1,21
|
|Frank
|9,2722
|9,3280
|% -1,18
|
|Riyal
|2,2257
|2,2369
|% -0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.878
|-20,53
|
|Altın Gr.
|506
|506
|-8,85
|
|Cumhuriyet
|3.367
|3.419
|-34,00
|
|Tam
|3.346
|3.430
|-44,14
|
|Yarım
|1.617
|1.659
|-21,35
|
|Çeyrek
|811
|830
|-10,67
|
|Gümüş.Ons
|28,00
|28,02
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,54
|7,54
|-0,05
|
|B. Petrol
|72,86
|72,86
|0,34
|