***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
24.06.2021 18:31
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
24.06.2021
Alım
3.250,00
25.685,00
24.06.2021
Satım
3.400,00
26.888,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944025
BIST
18:051.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 8,44
|Açılış
|: 1.405
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.416
En Düşük
1.405
18:058,7150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0750
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,7150
En Düşük
8,6368
18:0510,4123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1019
|Açılış
|: 10,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4197
En Düşük
10,3104
18:05498,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 4,39
|Açılış
|: 498,62
|
|Önceki Kapanış
|: 494,23
|
500,02
En Düşük
492,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DMSAS
|7,81
|101.787.008
|% 10,00
|
|CASA
|130,90
|19.049.898
|% 10,00
|
|SAMAT
|6,49
|28.970.610
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,49
|2.149.825
|% 10,00
|
|DENGE
|3,41
|341.927
|% 10,00
|
|CEOEM
|13,49
|148.621.669
|% -9,95
|
|SNKRN
|28,88
|442.711
|% -6,54
|
|EUHOL
|3,23
|9.165.051
|% -6,10
|
|TSGYO
|3,18
|21.920.117
|% -5,92
|
|FLAP
|2,57
|27.735.729
|% -5,51
|
|GARAN
|8,34
|1.007.629.883
|% 0,85
|
|THYAO
|14,61
|1.005.894.861
|% 0,34
|
|EKGYO
|2,12
|636.651.242
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,25
|624.898.831
|% 3,21
|
|KRDMD
|6,71
|619.569.990
|% 0,90
|
|EKGYO
|2,12
|636.651.242
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,25
|624.898.831
|% 3,21
|
|GARAN
|8,34
|1.007.629.883
|% 0,85
|
|KRDMD
|6,71
|619.569.990
|% 0,90
|
|HALKB
|5,24
|465.477.308
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7109
|8,7150
|% 0,87
|
|Euro
|10,4048
|10,4123
|% 0,99
|
|Sterlin
|12,0821
|12,1426
|% 0,45
|
|Frank
|9,4461
|9,5030
|% 0,80
|
|Riyal
|2,3164
|2,3280
|% 0,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|0,58
|
|Altın Gr.
|498
|498
|3,86
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.352
|10,00
|
|Tam
|3.286
|3.371
|11,35
|
|Yarım
|1.588
|1.631
|5,48
|
|Çeyrek
|797
|815
|2,74
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,10
|
|B. Petrol
|75,39
|75,39
|0,20
|