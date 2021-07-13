***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
13.07.2021 18:52
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
13.07.2021
Alım
500,00
3.487,50
13.07.2021
Satım
500,00
3.515,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950896
BIST
18:051.347
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -10,12
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.342
18:058,6009
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0343
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6426
En Düşük
8,5797
18:0510,1655
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,0872
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,2810
En Düşük
10,1472
18:05500,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,64
|Açılış
|: 500,86
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
498,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAPRK
|33,92
|27.813.155
|% 9,99
|
|EDATA
|7,39
|105.716.628
|% 9,97
|
|KGYO
|6,07
|23.022.679
|% 9,96
|
|MERIT
|16,04
|1.722.167
|% 9,94
|
|EDIP
|3,47
|54.307.068
|% 9,81
|
|PEKGY
|1,00
|85.004.721
|% -11,50
|
|EKIZ
|7,40
|1.148.102
|% -9,98
|
|FADE
|14,16
|16.590.177
|% -9,98
|
|AVHOL
|4,80
|8.300.094
|% -9,94
|
|DIRIT
|2,92
|283.834
|% -9,88
|
|BIOEN
|28,02
|258.925.023
|% 0,86
|
|BASGZ
|13,78
|180.378.102
|% 9,19
|
|VBTYZ
|13,12
|162.512.352
|% -4,37
|
|RTALB
|20,22
|113.301.564
|% -4,62
|
|PGSUS
|71,85
|112.988.072
|% 0,28
|
|PEKGY
|1,00
|85.004.721
|% -11,50
|
|IHLGM
|0,97
|27.983.163
|% -2,02
|
|ODAS
|1,82
|45.594.772
|% -2,67
|
|GWIND
|3,41
|62.927.492
|% -0,58
|
|EDATA
|7,39
|105.716.628
|% 9,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5929
|8,6009
|% -0,40
|
|Euro
|10,1555
|10,1655
|% -0,85
|
|Sterlin
|11,8609
|11,9204
|% -0,78
|
|Frank
|9,3342
|9,3904
|% -0,68
|
|Riyal
|2,2835
|2,2949
|% -0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|7,01
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|3.316
|3.366
|17,00
|
|Tam
|3.299
|3.382
|15,54
|
|Yarım
|1.595
|1.636
|7,52
|
|Çeyrek
|800
|818
|3,76
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,17
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,24
|-0,04
|
|B. Petrol
|76,29
|76,29
|1,13
|
Seans Raporu
18:05
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