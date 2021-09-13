***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
13.09.2021 18:30
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
13.09.2021
Alım
500,00
3.460,00
13.09.2021
Satım
500,00
3.475,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963565
BIST
18:051.438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,44
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.434
18:058,4310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0048
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4430
|
8,4314
En Düşük
8,4214
18:059,9692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0096
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
9,9725
En Düşük
9,9504
18:05486,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,04
|Açılış
|: 486,10
|
|Önceki Kapanış
|: 486,11
|
488,84
En Düşük
485,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YESIL
|2,42
|144.288.795
|% 10,00
|
|CRFSA
|42,46
|8.258.507
|% 10,00
|
|GESAN
|23,78
|363.530.642
|% 9,99
|
|YEOTK
|38,96
|8.978.176
|% 9,99
|
|PENTA
|122,20
|20.292.345
|% 9,99
|
|TGSAS
|15,75
|9.540.337
|% -10,00
|
|KTSKR
|86,45
|96.466.023
|% -9,99
|
|SELGD
|6,63
|11.121.929
|% -7,92
|
|ISGSY
|8,40
|138.062.087
|% -7,08
|
|CASA
|135,60
|408.919
|% -6,61
|
|GARAN
|9,39
|1.495.999.079
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,47
|703.560.396
|% -0,40
|
|SISE
|8,60
|680.185.439
|% 0,70
|
|BRLSM
|10,47
|618.560.503
|% 3,25
|
|KOZAL
|101,70
|607.303.669
|% 0,99
|
|YKBNK
|2,47
|703.560.396
|% -0,40
|
|GARAN
|9,39
|1.495.999.079
|% -1,05
|
|EKGYO
|1,84
|147.369.046
|% -1,08
|
|SISE
|8,60
|680.185.439
|% 0,70
|
|TSKB
|1,28
|95.235.035
|% -0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4252
|8,4310
|% 0,06
|
|Euro
|9,9483
|9,9692
|% 0,10
|
|Sterlin
|11,6305
|11,6888
|% -0,31
|
|Frank
|9,1028
|9,1577
|% -0,78
|
|Riyal
|2,2407
|2,2519
|% -0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|0,12
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.277
|9,00
|
|Tam
|3.214
|3.295
|9,63
|
|Yarım
|1.554
|1.594
|4,65
|
|Çeyrek
|779
|797
|2,33
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,76
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,44
|0,00
|
|B. Petrol
|73,64
|73,64
|0,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU100
Endeks 1, 438 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 10, 540.00 milyon TL de
-
17:58IDGYO
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 696, 326 adet işlem
-
17:56ULAS
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 548, 787 adet işlem
-
17:55EUHOL
Yüzde -7.07 oranında düşüşle 2.76 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 109, 672 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, EKGYO, GARAN