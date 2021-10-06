***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
06.10.2021 18:28
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
06.10.2021
Alım
250,00
1.645,00
06.10.2021
Satım
250,00
1.650,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967582
BIST
18:051.372
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -19,96
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
18:058,8847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0161
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
18:0510,2694
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0233
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2472
18:05504,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,53
|Açılış
|: 504,19
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
504,22
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERIT
|15,84
|3.866.623
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|4.181.380
|% 10,00
|
|NUGYO
|12,43
|18.050.185
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,40
|3.958.348
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|291.935.567
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|24.575.753
|% -10,00
|
|PETKM
|6,10
|1.876.587.783
|% -8,41
|
|HURGZ
|2,08
|53.292.324
|% -7,56
|
|RALYH
|4,18
|4.136.798
|% -7,32
|
|MARTI
|1,41
|31.726.449
|% -7,24
|
|PETKM
|6,10
|1.876.587.783
|% -8,41
|
|GARAN
|9,22
|1.425.446.812
|% -0,65
|
|EREGL
|16,15
|1.405.948.103
|% 0,00
|
|TUPRS
|119,00
|1.024.957.634
|% -1,57
|
|THYAO
|13,71
|933.402.493
|% -2,35
|
|PETKM
|6,10
|1.876.587.783
|% -8,41
|
|YKBNK
|2,36
|545.021.252
|% -0,42
|
|GARAN
|9,22
|1.425.446.812
|% -0,65
|
|TSKB
|1,19
|174.363.859
|% -1,65
|
|KRDMD
|6,11
|805.423.920
|% -3,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8810
|8,8836
|% 0,17
|
|Euro
|10,2599
|10,2688
|% -0,23
|
|Sterlin
|12,0233
|12,0836
|% -0,17
|
|Frank
|9,5380
|9,5955
|% 0,27
|
|Riyal
|2,3650
|2,3769
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|2,21
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,32
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|24,71
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|11,95
|
|Çeyrek
|803
|822
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,54
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,43
|-0,02
|
|B. Petrol
|81,08
|81,08
|-1,48
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ASUZU
Yüzde -4.50 oranında düşüşle 16.98 lira fiyatla işlem gören hissede 997, 258 adet işlem
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17:57BOSSA
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 27.02 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 150 adet işlem
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 38 kaybederek (% -1.18 ) 1, 205
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17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, KERVN, MERIT, KTSKR, NUGYO
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