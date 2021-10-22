***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
22.10.2021 18:48
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
22.10.2021
Alım
250,00
1.705,00
22.10.2021
Satım
250,00
1.717,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972079
BIST
18:051.480
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 24,51
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.485
En Düşük
1.454
18:059,6123
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1122
|Açılış
|: 9,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6637
En Düşük
9,4804
18:0511,1930
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1132
|Açılış
|: 11,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9650
|
11,2597
En Düşük
11,0404
18:05553,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 8,44
|Açılış
|: 553,66
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
561,30
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|41,14
|9.388.721
|% 10,00
|
|MRSHL
|258,60
|16.505.112
|% 10,00
|
|NUHCM
|43,86
|59.865.104
|% 9,98
|
|COSMO
|11,68
|1.407.674
|% 9,98
|
|ERBOS
|94,35
|88.073.454
|% 9,97
|
|MERIT
|23,80
|40.048.236
|% -9,78
|
|KSTUR
|241,70
|499.769
|% -8,10
|
|FADE
|8,00
|266.702.371
|% -6,98
|
|OLMK
|7,26
|5.668.541
|% -5,71
|
|GLCVY
|14,16
|643.563.244
|% -5,66
|
|GARAN
|9,12
|3.422.056.700
|% 1,45
|
|THYAO
|14,14
|1.150.611.119
|% 1,22
|
|TUPRS
|139,20
|1.125.055.340
|% 2,13
|
|SISE
|8,54
|1.094.799.676
|% 2,15
|
|YKBNK
|2,58
|1.029.617.785
|% 3,61
|
|YKBNK
|2,58
|1.029.617.785
|% 3,61
|
|GARAN
|9,12
|3.422.056.700
|% 1,45
|
|EKGYO
|1,96
|369.932.850
|% 1,03
|
|SISE
|8,54
|1.094.799.676
|% 2,15
|
|AKBNK
|5,45
|687.574.127
|% 2,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6101
|9,6123
|% 1,18
|
|Euro
|11,1834
|11,1930
|% 1,02
|
|Sterlin
|13,2006
|13,2668
|% 0,93
|
|Frank
|10,4454
|10,5084
|% 1,26
|
|Riyal
|2,5573
|2,5701
|% 1,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|2,82
|
|Altın Gr.
|556
|556
|10,91
|
|Cumhuriyet
|3.680
|3.736
|112,00
|
|Tam
|3.666
|3.758
|117,77
|
|Yarım
|1.772
|1.818
|56,97
|
|Çeyrek
|889
|909
|28,49
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,25
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,55
|7,56
|0,17
|
|B. Petrol
|85,00
|85,00
|0,39
|
Seans Raporu
18:05
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17:58TEKTU
Yüzde 5.93 oranında artışla 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 125, 758 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 479 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 63 üstünde . İşlem hacmi 19, 988.00 milyon TL de
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17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, PGSUS, HALKB
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 57 artarak (% 1.68 ) 1, 303
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17:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERBOS, MRSHL, AKFGY, COSMO, DOBUR, YEOTK, NUHCM