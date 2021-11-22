***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
22.11.2021 18:34
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
22.11.2021
Alım
250,00
1.755,00
22.11.2021
Satım
250,00
1.770,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979025
BIST
18:051.755
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 18,15
|Açılış
|: 1.751
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.741
18:0511,4244
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,1728
|Açılış
|: 11,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,4732
En Düşük
10,9592
18:0512,8412
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1335
|Açılış
|: 12,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
12,9268
En Düşük
12,3613
18:05663,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -4,99
|Açılış
|: 663,26
|
|Önceki Kapanış
|: 668,25
|
671,05
En Düşük
650,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EDATA
|11,00
|39.294.842
|% 10,00
|
|KENT
|172,70
|1.601.980
|% 10,00
|
|DITAS
|27,72
|39.665.452
|% 10,00
|
|KONYA
|947,80
|161.389.565
|% 9,99
|
|FENER
|33,02
|247.933.030
|% 9,99
|
|IDEAS
|40,14
|27.518.051
|% -10,00
|
|BASGZ
|12,57
|490.084.017
|% -9,96
|
|MERCN
|11,12
|97.216.800
|% -9,96
|
|SEYKM
|16,22
|26.667.748
|% -9,08
|
|TGSAS
|17,35
|42.084.819
|% -7,47
|
|THYAO
|17,63
|2.592.674.813
|% 3,16
|
|GARAN
|11,94
|1.813.115.681
|% -0,91
|
|SISE
|11,21
|1.522.260.627
|% -0,36
|
|KRDMD
|8,32
|1.284.647.209
|% 1,71
|
|TSPOR
|9,14
|958.446.441
|% 6,53
|
|ODAS
|1,64
|514.194.931
|% 2,50
|
|YKBNK
|3,54
|940.871.196
|% -0,28
|
|KRDMD
|8,32
|1.284.647.209
|% 1,71
|
|GARAN
|11,94
|1.813.115.681
|% -0,91
|
|THYAO
|17,63
|2.592.674.813
|% 3,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,4004
|11,4244
|% 1,54
|
|Euro
|12,8161
|12,8412
|% 1,05
|
|Sterlin
|15,2634
|15,3399
|% 1,21
|
|Frank
|12,2000
|12,2735
|% 1,09
|
|Riyal
|3,0390
|3,0542
|% 1,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|-42,70
|
|Altın Gr.
|664
|664
|-4,27
|
|Cumhuriyet
|4.353
|4.419
|-33,00
|
|Tam
|4.335
|4.446
|-26,06
|
|Yarım
|2.095
|2.151
|-12,61
|
|Çeyrek
|1.051
|1.075
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,17
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|8,89
|8,90
|-0,00
|
|B. Petrol
|79,61
|79,61
|0,72
|
Seans Raporu
18:05
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17:59TETMT
Yüzde 9.98 oranında artışla 230.40 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 517 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KOZAA, TCELL
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 93 artarak (% 0.77 ) 1, 554
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATATP, KENT, BMSCH, DOBUR, FENER, KONYA, GESAN, DITAS, GSDHO, SRVGY
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IDEAS, MERCN, BASGZ