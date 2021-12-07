***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
07.12.2021 18:40
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
07.12.2021
Alım
1.000,00
7.930,00
07.12.2021
Satım
1.000,00
8.002,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981707
BIST
18:051.981
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 53,65
|Açılış
|: 1.945
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.984
En Düşük
1.943
18:0513,5341
En Yüksek
|Değişim
|: -1,91%
|| -0,2635
|Açılış
|: 13,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,8423
En Düşük
13,4378
18:0515,2747
En Yüksek
|Değişim
|: -1,96%
|| -0,3051
|Açılış
|: 15,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,6429
En Düşük
15,1339
18:05777,41
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -11,87
|Açılış
|: 776,80
|
|Önceki Kapanış
|: 789,27
|
792,42
En Düşük
770,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|5.418,60
|7.339.802
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|718.234
|% 10,00
|
|ISBIR
|50,05
|2.270.175
|% 10,00
|
|INTEM
|66,00
|40.378.742
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,72
|68.698.865
|% 9,99
|
|ORMA
|34,20
|1.216.178
|% -10,00
|
|ISBTR
|45.900,00
|1.018.806
|% -10,00
|
|MEGAP
|6,94
|107.686.650
|% -9,99
|
|MEGAP
|6,94
|107.686.650
|% -9,99
|
|DOBUR
|139,40
|4.452.854
|% -9,95
|
|SISE
|14,67
|5.170.770.617
|% 9,97
|
|KRDMD
|9,70
|3.335.024.771
|% 4,30
|
|GARAN
|11,83
|2.987.029.924
|% -0,08
|
|ASELS
|23,08
|2.470.589.939
|% 2,40
|
|EREGL
|25,44
|2.013.917.868
|% 7,52
|
|SISE
|14,67
|5.170.770.617
|% 9,97
|
|KRDMD
|9,70
|3.335.024.771
|% 4,30
|
|YKBNK
|3,57
|1.214.089.589
|% 0,56
|
|EKGYO
|2,40
|654.441.348
|% 0,84
|
|ODAS
|1,67
|452.342.518
|% 1,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5276
|13,5341
|% -1,91
|
|Euro
|15,2053
|15,2747
|% -1,96
|
|Sterlin
|17,8708
|17,9605
|% -2,00
|
|Frank
|14,5582
|14,6459
|% -1,96
|
|Riyal
|3,5974
|3,6154
|% -1,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|5,98
|
|Altın Gr.
|777
|777
|-12,25
|
|Cumhuriyet
|5.173
|5.251
|-51,00
|
|Tam
|5.153
|5.284
|-45,55
|
|Yarım
|2.491
|2.556
|-22,04
|
|Çeyrek
|1.249
|1.278
|-11,02
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,56
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,82
|9,83
|-0,11
|
|B. Petrol
|76,03
|76,03
|2,95
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59HEDEF
Yüzde 9.88 oranında artışla 4.45 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 106, 025 adet işlem
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17:57ESCOM
Yüzde 6.12 oranında artışla 6.59 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 994, 232 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 59 artarak (% 2.91 ) 1, 754
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RNPOL, AKCNS, HEDEF, INTEM, PCILT, ISBIR, PKENT, QNBFL, BASCM, PEKGY
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17:54
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MEGAP, MEGAP, KLGYO, ORMA, DOBUR