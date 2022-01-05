***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
05.01.2022 18:33
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
05.01.2022
Alım
250,00
1.735,00
05.01.2022
Satım
250,00
1.740,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989094
BIST
18:052.005
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 41,70
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
2.007
En Düşük
1.955
18:0513,5734
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1659
|Açılış
|: 13,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,6308
En Düşük
13,2821
18:0515,4064
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 0,2546
|Açılış
|: 15,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,4511
En Düşük
15,0100
18:05795,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 12,84
|Açılış
|: 795,35
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
800,42
En Düşük
775,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEKUR
|18,26
|35.029.599
|% 10,00
|
|IDGYO
|2,09
|3.322.428
|% 10,00
|
|DGGYO
|10,67
|4.517.836
|% 10,00
|
|BALAT
|9,57
|2.409.592
|% 10,00
|
|AGYO
|3,20
|118.434.179
|% 9,97
|
|ELITE
|24,48
|37.238.389
|% -10,00
|
|KRGYO
|7,82
|37.170.625
|% -9,91
|
|BUCIM
|3,82
|53.485.826
|% -7,06
|
|SANFM
|27,80
|20.493.215
|% -7,02
|
|KLKIM
|17,96
|82.515.540
|% -6,36
|
|THYAO
|23,90
|2.922.581.467
|% 4,82
|
|EREGL
|30,86
|2.597.778.492
|% 2,12
|
|GARAN
|11,45
|1.885.026.622
|% 0,17
|
|PETKM
|8,84
|1.626.797.602
|% 7,94
|
|SISE
|14,41
|1.354.775.742
|% 1,05
|
|PETKM
|8,84
|1.626.797.602
|% 7,94
|
|YKBNK
|3,51
|626.648.902
|% 2,33
|
|EKGYO
|2,29
|376.251.868
|% 1,33
|
|GARAN
|11,45
|1.885.026.622
|% 0,17
|
|THYAO
|23,90
|2.922.581.467
|% 4,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5504
|13,5734
|% 1,24
|
|Euro
|15,3624
|15,4064
|% 1,68
|
|Sterlin
|18,3206
|18,4125
|% 1,33
|
|Frank
|14,7552
|14,8441
|% 1,27
|
|Riyal
|3,5982
|3,6162
|% 1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|7,56
|
|Altın Gr.
|796
|796
|13,36
|
|Cumhuriyet
|5.261
|5.340
|91,00
|
|Tam
|5.234
|5.371
|88,65
|
|Yarım
|2.530
|2.598
|42,88
|
|Çeyrek
|1.269
|1.299
|21,44
|
|Gümüş.Ons
|23,10
|23,12
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,10
|10,11
|0,16
|
|B. Petrol
|81,40
|81,40
|1,40
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KLMSN
Yüzde 5.61 oranında artışla 11.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 530, 545 adet işlem
-
17:58BSOKE
Yüzde 6.25 oranında artışla 2.38 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 733, 467 adet işlem
-
17:57AGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 456, 725 adet işlem
-
17:56KRSTL
Yüzde 9.68 oranında artışla 3.40 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 644, 293 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 88 artarak (% 1.90 ) 2, 198