***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
11.01.2022 18:44
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
11.01.2022
Alım
500,00
3.460,00
11.01.2022
Satım
530,00
3.674,40
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992826
BIST
18:052.046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,87
|Açılış
|: 2.060
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.068
En Düşük
2.018
18:0513,8398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0190
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8866
En Düşük
13,7192
18:0515,7356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0770
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7524
En Düşük
15,5189
18:05807,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 6,71
|Açılış
|: 807,07
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
807,48
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HATEK
|19,03
|21.058.360
|% 10,00
|
|ORCAY
|36,30
|18.165.583
|% 10,00
|
|KRDMA
|10,45
|157.768.270
|% 10,00
|
|KRDMB
|10,45
|83.243.820
|% 10,00
|
|UZERB
|61,90
|733.206
|% 9,95
|
|PENTA
|350,00
|16.183.425
|% -9,35
|
|RALYH
|10,41
|96.966.819
|% -8,44
|
|IHAAS
|9,60
|16.991.850
|% -5,88
|
|FENER
|29,12
|72.399.344
|% -5,76
|
|QNBFL
|85,00
|277.319
|% -5,56
|
|KRDMD
|12,64
|6.296.606.994
|% 9,44
|
|EREGL
|31,76
|5.220.723.742
|% 4,13
|
|THYAO
|26,90
|4.790.622.863
|% 0,75
|
|GARAN
|11,78
|2.719.397.460
|% 0,34
|
|YKBNK
|3,75
|1.879.109.281
|% 1,35
|
|KRDMD
|12,64
|6.296.606.994
|% 9,44
|
|YKBNK
|3,75
|1.879.109.281
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,37
|883.721.808
|% -2,07
|
|GARAN
|11,78
|2.719.397.460
|% 0,34
|
|DOHOL
|3,08
|646.164.017
|% -0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8165
|13,8398
|% 0,14
|
|Euro
|15,7068
|15,7356
|% 0,49
|
|Sterlin
|18,7881
|18,8823
|% 0,41
|
|Frank
|14,9104
|15,0002
|% 0,43
|
|Riyal
|3,6752
|3,6937
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|12,29
|
|Altın Gr.
|806
|806
|5,91
|
|Cumhuriyet
|5.330
|5.411
|20,00
|
|Tam
|5.302
|5.435
|15,55
|
|Yarım
|2.563
|2.629
|7,52
|
|Çeyrek
|1.285
|1.314
|3,76
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,65
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,07
|10,08
|0,09
|
|B. Petrol
|82,66
|82,66
|1,79
|