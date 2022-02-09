***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
09.02.2022 18:35
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
09.02.2022
Alım
250,00
1.682,50
09.02.2022
Satım
250,00
1.695,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000721
BIST
15:582.017
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -21,93
|Açılış
|: 2.023
|
|Önceki Kapanış
|: 2.039
|
2.038
En Düşük
1.992
15:5813,5013
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0138
|Açılış
|: 13,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5450
|
13,5686
En Düşük
13,4400
15:5815,4070
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0576
|Açılış
|: 15,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
|
15,4711
En Düşük
15,3080
15:58793,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,27
|Açılış
|: 793,57
|
|Önceki Kapanış
|: 793,85
|
796,25
En Düşük
789,12
BIST En Aktif Hisseler15:58
|PKENT
|653,80
|12.881.618
|% 9,99
|
|INVEO
|29,54
|84.925.068
|% 9,98
|
|OYLUM
|4,86
|10.327.992
|% 9,95
|
|GMTAS
|2,78
|8.862.879
|% 9,88
|
|OZGYO
|2,33
|69.136.999
|% 8,88
|
|ORCAY
|30,46
|148.609.813
|% -9,99
|
|KLKIM
|16,37
|167.412.914
|% -9,96
|
|SANEL
|10,50
|3.849.330
|% -5,91
|
|EUHOL
|2,88
|870.292
|% -5,88
|
|KSTUR
|255,30
|166.658
|% -5,72
|
|THYAO
|28,98
|5.567.049.300
|% -2,75
|
|EREGL
|28,64
|1.488.527.591
|% -2,78
|
|KRDMD
|12,00
|1.467.635.976
|% 1,52
|
|TUPRS
|190,60
|1.083.029.772
|% 0,32
|
|SISE
|13,66
|922.875.133
|% -1,87
|
|THYAO
|28,98
|5.567.049.300
|% -2,75
|
|YKBNK
|4,05
|632.954.518
|% -1,22
|
|EKGYO
|2,29
|323.435.534
|% -1,72
|
|KRDMD
|12,00
|1.467.635.976
|% 1,52
|
|MOBTL
|1,90
|220.685.416
|% 7,95
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4889
|13,5013
|% -0,10
|
|Euro
|15,3993
|15,4070
|% -0,37
|
|Sterlin
|18,2591
|18,3507
|% -0,02
|
|Frank
|14,5062
|14,5936
|% -0,10
|
|Riyal
|3,5831
|3,6010
|% -0,22
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|4,39
|
|Altın Gr.
|794
|794
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|5.275
|5.355
|-14,00
|
|Tam
|5.251
|5.382
|-14,90
|
|Yarım
|2.538
|2.604
|-7,21
|
|Çeyrek
|1.273
|1.302
|-3,60
|
|Gümüş.Ons
|23,02
|23,05
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|9,96
|9,97
|-0,12
|
|B. Petrol
|92,53
|92,53
|1,12
|
Seans Raporu
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16:13PKART
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