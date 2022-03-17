***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
17.03.2022 19:14
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
17.03.2022
Alım
250,00
1.532,50
17.03.2022
Satım
250,00
1.532,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011223
BIST
18:052.134
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 44,79
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.136
En Düşük
2.104
18:0514,6864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0709
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8032
En Düşük
14,5578
18:0516,3545
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,2040
|Açılış
|: 16,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,4224
En Düşük
16,0709
18:05920,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 16,26
|Açılış
|: 920,95
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
926,16
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVGYO
|3,19
|49.649.576
|% 10,00
|
|PENTA
|346,50
|50.400.795
|% 10,00
|
|YEOTK
|62,75
|8.726.392
|% 9,99
|
|GZNMI
|27,74
|101.319.017
|% 9,99
|
|ISBIR
|47,84
|2.054.971
|% 9,98
|
|PKENT
|393,30
|106.048.910
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|49.556.473
|% -9,96
|
|ULUFA
|2,82
|25.291.733
|% -4,73
|
|TETMT
|264,00
|10.269.343
|% -3,93
|
|MEPET
|2,47
|8.788.069
|% -3,52
|
|KRDMD
|14,99
|3.497.859.446
|% 4,17
|
|EREGL
|35,76
|3.194.708.472
|% 4,32
|
|GARAN
|11,86
|3.024.385.794
|% 0,00
|
|THYAO
|27,86
|2.575.854.338
|% 0,58
|
|FROTO
|303,20
|1.824.467.013
|% 5,83
|
|DOHOL
|3,46
|993.530.952
|% 5,49
|
|GARAN
|11,86
|3.024.385.794
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,89
|926.581.887
|% 2,37
|
|KRDMD
|14,99
|3.497.859.446
|% 4,17
|
|EKGYO
|2,25
|379.472.795
|% 0,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6902
|14,7073
|% 0,63
|
|Euro
|16,3507
|16,3812
|% 1,43
|
|Sterlin
|19,3301
|19,4271
|% 0,96
|
|Frank
|15,7010
|15,7956
|% 1,56
|
|Riyal
|3,9164
|3,9360
|% 0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|14,88
|
|Altın Gr.
|921
|921
|16,45
|
|Cumhuriyet
|6.085
|6.177
|75,00
|
|Tam
|6.057
|6.210
|75,90
|
|Yarım
|2.928
|3.004
|36,72
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|18,35
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,40
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|12,03
|12,04
|0,24
|
|B. Petrol
|107
|107
|8,55
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59RTALB
Yüzde 5.62 oranında artışla 17.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 036, 892 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 59, 6 artarak (% 2.55 ) 2, 399
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17:56XU100
Endeks 2, 133 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 12 üstünde . İşlem hacmi 30, 585.00 milyon TL de
-
17:56AYEN
Yüzde 9.85 oranında artışla 12.05 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 161, 822 adet işlem
-
17:55AVGYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 3.19 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 344, 970 adet işlem