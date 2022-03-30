***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
30.03.2022 19:21
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
30.03.2022
Alım
250,00
1.590,00
30.03.2022
Satım
250,00
1.597,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014215
BIST
18:052.230
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 23,65
|Açılış
|: 2.213
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207
|
2.234
En Düşük
2.213
18:0514,6607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0880
|Açılış
|: 14,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6150
|
14,6833
En Düşük
14,5332
18:0516,3694
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1841
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3762
En Düşük
16,1459
18:05912,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 12,81
|Açılış
|: 912,16
|
|Önceki Kapanış
|: 899,35
|
913,06
En Düşük
897,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLNMA
|15,84
|2.063.349
|% 10,00
|
|ULUSE
|103,00
|11.253.313
|% 9,98
|
|GZNMI
|44,80
|151.036.886
|% 9,97
|
|ISFIN
|3,43
|317.228.353
|% 9,94
|
|AKFGY
|3,48
|166.664.596
|% 9,78
|
|KENT
|210,90
|5.222.253
|% -9,99
|
|CEOEM
|14,34
|196.617.234
|% -9,98
|
|KAREL
|12,55
|124.717.929
|% -9,97
|
|PKENT
|211,60
|45.238.610
|% -9,92
|
|DZGYO
|2,62
|89.505.632
|% -9,66
|
|THYAO
|32,18
|5.314.590.083
|% 1,71
|
|GARAN
|12,19
|2.150.831.869
|% 0,66
|
|ASELS
|24,38
|1.899.794.792
|% 1,92
|
|YKBNK
|4,12
|1.595.519.186
|% 3,00
|
|KRDMD
|14,95
|1.411.023.194
|% -1,06
|
|YKBNK
|4,12
|1.595.519.186
|% 3,00
|
|ODAS
|1,68
|548.070.618
|% 2,44
|
|EKGYO
|2,37
|500.243.166
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,15
|214.263.430
|% 1,77
|
|ADESE
|0,77
|135.601.683
|% 6,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6538
|14,6613
|% 0,61
|
|Euro
|16,3560
|16,3655
|% 1,11
|
|Sterlin
|19,2091
|19,3054
|% 0,98
|
|Frank
|15,8070
|15,9022
|% 1,39
|
|Riyal
|3,8950
|3,9146
|% 0,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|14,81
|
|Altın Gr.
|912
|912
|12,81
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.128
|84,00
|
|Tam
|6.007
|6.157
|83,11
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|40,20
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|20,11
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,98
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,77
|0,15
|
|B. Petrol
|111
|111
|3,64
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59DESA
Yüzde 7.72 oranında artışla 14.37 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 836, 671 adet işlem
-
17:58MAVI
Yüzde 4.39 oranında artışla 77.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 083, 924 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 85 artarak (% 1.00 ) 2, 002
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISFIN, AKFGY, ULUSE
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : CEOEM, KENT, DZGYO, UZERB