***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
18.04.2022 18:32
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
18.04.2022
Alım
500,00
3.417,50
18.04.2022
Satım
1.000,00
6.765,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021596
BIST
18:002.510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 15,94
|Açılış
|: 2.503
|
|Önceki Kapanış
|: 2.494
|
2.515
En Düşük
2.491
18:0014,6523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0200
|Açılış
|: 14,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6571
En Düşük
14,6093
18:0015,7946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0318
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8549
En Düşük
15,7759
18:00935,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,31
|Açılış
|: 935,49
|
|Önceki Kapanış
|: 929,18
|
941,30
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler18:00
|PKENT
|229,90
|40.082.735
|% 10,00
|
|TDGYO
|7,70
|21.219.871
|% 10,00
|
|BFREN
|1.177,90
|50.411.895
|% 9,99
|
|OYYAT
|59,50
|4.076.167
|% 9,98
|
|YATAS
|14,65
|187.268.598
|% 9,98
|
|MMCAS
|3,61
|921.449
|% -9,98
|
|KARYE
|15,55
|292.372.215
|% -9,96
|
|PAGYO
|12,56
|2.872.987
|% -8,05
|
|ITTFH
|1,47
|43.408.963
|% -6,96
|
|ISGYO
|12,30
|82.619.579
|% -6,82
|
|GARAN
|14,42
|4.103.808.825
|% 3,74
|
|ASELS
|28,16
|2.642.288.461
|% 2,25
|
|THYAO
|37,64
|2.411.567.075
|% -0,26
|
|YKBNK
|5,24
|2.326.777.735
|% 0,96
|
|SISE
|18,07
|2.296.074.455
|% 3,73
|
|TSKB
|2,00
|912.075.901
|% 6,38
|
|YKBNK
|5,24
|2.326.777.735
|% 0,96
|
|VAKBN
|4,34
|1.673.566.017
|% 5,85
|
|SKBNK
|1,21
|460.570.030
|% 2,54
|
|GARAN
|14,42
|4.103.808.825
|% 3,74
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6438
|14,6557
|% 0,16
|
|Euro
|15,7822
|15,7927
|% -0,21
|
|Sterlin
|18,9997
|19,0950
|% -0,30
|
|Frank
|15,4462
|15,5392
|% -0,03
|
|Riyal
|3,8924
|3,9119
|% 0,05
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.987
|1.987
|12,53
|
|Altın Gr.
|936
|936
|6,62
|
|Cumhuriyet
|6.206
|6.300
|59,00
|
|Tam
|6.177
|6.331
|59,07
|
|Yarım
|2.985
|3.062
|28,57
|
|Çeyrek
|1.497
|1.531
|14,29
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,04
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|12,25
|12,26
|0,17
|
|B. Petrol
|114
|114
|2,46
|
Seans Raporu
18:00
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17:59XU100
Endeks 2, 510 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 43, 869.00 milyon TL de
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17:59KUYAS
Yüzde 7.33 oranında artışla 6.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 453, 104 adet işlem
-
17:57KTSKR
Yüzde 9.97 oranında artışla 37.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 979, 147 adet işlem
-
17:56MEPET
Yüzde 9.75 oranında artışla 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 610, 553 adet işlem
-
17:55AVGYO
Yüzde 4.32 oranında artışla 3.86 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 668, 374 adet işlem