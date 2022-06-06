***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
06.06.2022 18:36
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
06.06.2022
Alım
500,00
3.862,50
06.06.2022
Satım
500,00
3.877,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034992
BIST
18:052.648
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 46,87
|Açılış
|: 2.620
|
|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
2.654
En Düşük
2.620
18:0516,5925
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1782
|Açılış
|: 16,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,6045
En Düşük
15,9954
18:0517,8176
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,2208
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,8739
En Düşük
17,3505
18:05981,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,14
|Açılış
|: 981,35
|
|Önceki Kapanış
|: 977,20
|
991,18
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|62,70
|4.630.063
|% 10,00
|
|ERCB
|37,62
|71.906.795
|% 10,00
|
|RYSAS
|8,25
|57.032.567
|% 10,00
|
|DAGHL
|29,70
|12.005.240
|% 10,00
|
|TETMT
|256,50
|5.475.970
|% 9,99
|
|MZHLD
|79,90
|6.105.606
|% -9,97
|
|EPLAS
|18,03
|117.483.905
|% -8,99
|
|YGGYO
|25,72
|4.817.288
|% -3,60
|
|SANFM
|33,80
|15.730.340
|% -3,26
|
|HEDEF
|6,71
|36.042.531
|% -3,17
|
|THYAO
|47,86
|5.066.621.395
|% -0,25
|
|SASA
|44,28
|4.440.231.645
|% 0,87
|
|AKBNK
|9,10
|4.110.628.044
|% 3,88
|
|GARAN
|16,14
|3.077.474.046
|% 7,17
|
|SISE
|21,88
|2.691.610.540
|% 5,09
|
|AKBNK
|9,10
|4.110.628.044
|% 3,88
|
|EKGYO
|2,87
|1.094.383.928
|% 3,24
|
|YKBNK
|4,98
|1.726.636.198
|% 2,89
|
|ODAS
|3,00
|938.073.341
|% 7,14
|
|DOHOL
|4,19
|1.028.456.560
|% 6,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5674
|16,5954
|% 1,10
|
|Euro
|17,7358
|17,8025
|% 1,17
|
|Sterlin
|20,7135
|20,8174
|% 1,35
|
|Frank
|17,0002
|17,1026
|% 0,06
|
|Riyal
|4,4044
|4,4265
|% 0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|-9,96
|
|Altın Gr.
|981
|981
|4,23
|
|Cumhuriyet
|6.562
|6.661
|33,00
|
|Tam
|6.529
|6.691
|25,08
|
|Yarım
|3.156
|3.237
|12,13
|
|Çeyrek
|1.583
|1.618
|6,07
|
|Gümüş.Ons
|22,10
|22,12
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|0,21
|
|B. Petrol
|120
|120
|-0,08
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, PGSUS, SISE
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 59 artarak (% 1.61 ) 2, 376
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TMSN, DAGHL, FLAP, RYSAS, KAPLM, TETMT, ULUUN, KRSTL, KNFRT
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17:59
TETMT, TUKAS, TRCAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
SANFM, EPLAS, YGGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında