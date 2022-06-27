***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
27.06.2022 18:36
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
27.06.2022
Alım
1,650.00
12,466.50
27.06.2022
Satım
2,199.00
16,456.01
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039523
BIST
18:052.529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -24,82
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.554
|
2.549
En Düşük
2.483
18:0516,5506
En Yüksek
|Değişim
|: -1,98%
|| -0,3338
|Açılış
|: 16,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,8734
En Düşük
16,0773
18:0517,5846
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -0,2426
|Açılış
|: 17,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,8485
En Düşük
17,0117
18:05969,47
En Yüksek
|Değişim
|: -2,28%
|| -22,64
|Açılış
|: 969,47
|
|Önceki Kapanış
|: 992,10
|
992,30
En Düşük
949,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SANEL
|7,92
|10.121.895
|% 10,00
|
|RYSAS
|8,47
|13.609.340
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,93
|52.904.660
|% 10,00
|
|SELVA
|8,92
|66.011.512
|% 9,99
|
|BERA
|15,98
|363.597.295
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,20
|2.596.219
|% -9,94
|
|UFUK
|64,70
|2.758.413
|% -9,38
|
|AKYHO
|1,60
|30.703.307
|% -7,51
|
|ORMA
|30,00
|308.706
|% -6,25
|
|DOAS
|80,30
|81.012.458
|% -5,58
|
|THYAO
|49,56
|5.177.294.097
|% -1,37
|
|SISE
|21,66
|2.029.313.458
|% -0,46
|
|EREGL
|27,84
|1.838.020.592
|% -0,07
|
|ASELS
|23,86
|1.192.202.323
|% -2,85
|
|KRDMD
|12,75
|1.065.468.460
|% 0,71
|
|YKBNK
|4,65
|810.042.285
|% -2,31
|
|ODAS
|3,15
|491.971.360
|% -1,56
|
|TSKB
|2,12
|298.370.514
|% 0,47
|
|EKGYO
|2,58
|316.231.539
|% -0,77
|
|KARSN
|7,50
|887.701.241
|% 1,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5490
|16,5506
|% -1,98
|
|Euro
|17,4521
|17,5846
|% -1,36
|
|Sterlin
|20,2448
|20,3463
|% -1,99
|
|Frank
|17,2319
|17,3357
|% -1,80
|
|Riyal
|4,3932
|4,4152
|% -2,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-4,57
|
|Altın Gr.
|970
|970
|-21,62
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-131,00
|
|Tam
|6.428
|6.586
|-276,00
|
|Yarım
|3.156
|3.221
|-135,00
|
|Çeyrek
|1.581
|1.610
|-68,00
|
|Gümüş.Ons
|21,12
|21,15
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,27
|-0,23
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,86
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 15 kaybederek (% -0.40 ) 2, 269
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHAAS, MAKIM, SELVA, GENTS, BERA, SANEL, KRGYO, RYSAS
-
17:59
KFEIN, CRDFA, SANEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
DOAS, SNKRN, GLDTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58GSDHO
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 3.94 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 298, 295 adet işlem