***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
30.06.2022 18:37
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
30.06.2022
Alım
4,270.00
36,474.16
30.06.2022
Satım
4,020.00
34,535.84
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040488
BIST
18:052.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,40
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.428
En Düşük
2.368
18:0516,7054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0672
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5228
18:0517,4958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1081
|Açılış
|: 17,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5157
En Düşük
17,2330
18:05969,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,50
|Açılış
|: 969,50
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSCH
|10,89
|120.661.397
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,90
|10.683.768
|% 9,99
|
|RTALB
|7,46
|101.265.107
|% 9,87
|
|NUGYO
|5,02
|124.137.818
|% 9,85
|
|ISGYO
|14,23
|248.016.341
|% 9,46
|
|LIDFA
|11,34
|31.321.993
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.947.580
|% -9,98
|
|BASCM
|3,41
|600.157
|% -9,79
|
|BERA
|14,50
|638.094.337
|% -8,86
|
|ORCAY
|16,93
|157.687.081
|% -7,74
|
|THYAO
|46,80
|5.259.907.942
|% 1,34
|
|SISE
|21,50
|3.536.112.019
|% 3,97
|
|EREGL
|27,14
|1.760.868.207
|% 2,26
|
|ASELS
|22,86
|1.396.371.439
|% 0,79
|
|KRDMD
|11,28
|1.350.403.942
|% 1,08
|
|EKGYO
|2,64
|1.132.407.295
|% 4,35
|
|YKBNK
|4,33
|846.489.922
|% 0,93
|
|TSKB
|2,01
|354.556.381
|% -0,50
|
|ODAS
|2,89
|508.517.576
|% -0,34
|
|SISE
|21,50
|3.536.112.019
|% 3,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6934
|16,7054
|% 0,40
|
|Euro
|17,4702
|17,4958
|% 0,62
|
|Sterlin
|20,2387
|20,3402
|% 0,61
|
|Frank
|17,4096
|17,5145
|% 0,28
|
|Riyal
|4,4375
|4,4597
|% 0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|-8,31
|
|Altın Gr.
|969
|969
|-3,50
|
|Cumhuriyet
|6.493
|6.591
|-8,00
|
|Tam
|6.459
|6.575
|-66,00
|
|Yarım
|3.161
|3.215
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.584
|1.607
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|20,36
|20,39
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|10,90
|10,92
|-0,19
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,64
|